Suhai lança cobertura de terceiros para caminhões no Sul e Sudeste

A Suhai Seguradora expandiu sua oferta de proteção a veículos e anunciou que vai oferecer nas regiões Sul e Sudeste o RCF (Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo) para caminhões pesados. Essa modalidade, popularmente conhecida como “cobertura de terceiros”, garante maior tranquilidade aos clientes que estão localizados nos sete estados das duas regiões.

A seguradora escolheu ofertar esse produto em duas regiões que são chaves para as operações da companhia, já que esses estados contam com uma frota de mais de 3,5 milhões de caminhões, segundo dados do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e também por concentrar quase 70% dos emplacamentos desses veículos de carga, de acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

“Para nós, é um movimento natural essa expansão da oferta de produtos de seguro para atender a uma demanda crescente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Isso também consolida a Suhai como a seguradora que diz SIM para todos os perfis de veículos e segurados, mas agora focando em caminhões, benefício que fica disponível tanto para empresas frotistas quanto para os caminhoneiros autônomos”, revela Jorge Martinez, diretor de Produto da companhia. Ele complementa ainda que a marca continuará avançando sua oferta de produtos de acordo com as estratégias da empresa e atendendo as demandas de mercado.

A Suhai, que completou 10 anos de operação no Brasil, continua investindo e apostando no desenvolvimento do mercado de seguros no País e sua estratégia é poder ofertar o maior número possível de soluções para os clientes, sempre atendendo às demandas de mercado e garantindo assim tranquilidade e qualidade de vida para os motoristas autônomos e empresas ao terem seus caminhões segurados enquanto transitam por todas as estradas do Brasil.

Para Eduardo Grillo, diretor executivo comercial da seguradora, é importante deixar claro que a companhia está constantemente estudando os movimentos de mercado e as tendências de consumo dentro do setor de seguros. “Nós acompanhamos cada passo do mercado e evoluímos junto com eles, estamos monitorando todas as tendências e estamos prontos para atender as demandas que surgem de maneira regional, oferecendo produtos que supram necessidades de consumidores e empresas, como é o caso de disponibilizar agora o RCF-V nas regiões que contam com a maior frota circulante e o maior número de emplacamentos atuais”, reforça o executivo.

Seguindo o compromisso de continuar desmistificando o seguro e tornar mais fácil a compreensão de todos os produtos disponíveis, a Suhai explica abaixo mais detalhes sobre o RCF para que quem já é cliente da companhia possa adicionar essa nova modalidade e também para pessoas que não pensavam em ter seguro tenham uma nova opção para o seu veículo.

Como funciona a RCF?

O funcionamento da Responsabilidade Civil Facultativa é simples. Ao contratar a cobertura junto a Suhai, o cliente terá cobertura para eventuais prejuízos que ocasione a terceiros em função de acidente de sua responsabilidade causado pelo veículo segurado, observadas as condições contratuais e limites contratados.

A cobertura para terceiros apresenta opção para três tipos de danos:

– Danos Materiais: Danos causados a outros veículos, muros e quaisquer outros bens materiais;

– Danos Corporais: Ressarcimento de despesas médicas e tratamentos de lesões exclusivamente físicas;

– Danos Morais: Quando vinculados a danos materiais ou corporais decorrentes do acidente de responsabilidade do segurado mediante sentença judicial específica ou acordo.

N.F.

Revista Apólice