Sindseg N/NE apoia 2ª edição do CongreNorte

O Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste) é um dos apoiadores da segunda edição do CongreNorte (Congresso Norte de Corretores de Seguros), que acontece nos próximos dias 28 e 29 de junho no Studio 5 Centro de Convenções, em Manaus, no Amazonas. O congresso tem coordenação do Sincor AM/RR (Sindicato dos Corretores de Seguros do Amazonas e Roraima), em parceria com os demais sindicatos da categoria na região e com a Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros).

Com o tema “Empreender para crescer com sustentabilidade e bem-estar”, o evento terá uma programação diversificada, com palestras e painéis com profissionais experientes compartilhando opiniões e conhecimentos sobre as tendências do mercado de seguros, os desafios e as oportunidades na região. Entre os destaques da edição 2023 estão, ainda, a palestra de encerramento com o empreendedor e influenciador Rick Chesther e show cultural do Boi Bumbá de David Assayag.

O presidente do Sindseg N/NE, Ronaldo Dalcin, participará, no primeiro dia do congresso, às 14h30, de painel com tema “Corretor de Seguros: o que estamos plantando hoje garantirá bons frutos no futuro?”. Integram a mesa Armando Vergílio (Fenacor) e Maria Helena Monteiro (ENS). A mediação será de Érico Parente (Sincor-AM/RR).

Em sua fala, Dalcin irá apontar as oportunidades do setor de seguros e os produtos que são destaque no Norte, os grandes desafios que a região encontra, principalmente com relação à distribuição devido ao seu extenso território e vai elencar as principais ações realizadas pelo Sindseg N/NE para disseminar ainda mais a cultura de seguros entre a população.

Também fará parte da apresentação do presidente do Sindicato as ações do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, idealizado pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) e construído em conjunto com outras entidades do mercado como a ENS e a Fenacor, e como as iniciativas poderão contribuir para a superação dos desafios e o aumento do mercado de seguros no Norte do Brasil.

“Há um grande potencial de crescimento do segmento de seguros em nosso país. Por exemplo, o índice de penetração de seguro residencial no Brasil é 17%, enquanto na região norte é 4,6%. A boa notícia é que percebemos uma disposição do setor para a mudança, absorvendo novos meios e tecnologias”, aponta Dalcin.

Encontro Setorial

Além do CongreNorte, a região Norte do Brasil irá receber, também em 2023, outro grande evento do setor segurador. No dia 22 de agosto, Belém, no Pará, será sede de encontro setorial promovido pelo Sindseg N/NE em parceria com a CNSeg, que contará com presença do presidente da confederação, Dyogo Oliveira. Mais informações sobre o evento serão divulgadas em breve no site do Sindicato e no perfil oficial do Sindseg N/NE no Instagram (@sindsegnne).

