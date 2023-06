Sindicatos médicos de SC e RS aderem a novo modelo de previdência privada

Direcionado para cooperativas, sindicatos, associações e empresas, o Plano Cooprev surgiu com o objetivo de ampliar as oportunidades de planejamento financeiro às pessoas, dando acesso ao plano fechado através do vínculo com empresas cooperadas aos Instituidores.

Com foco no associativismo, o produto foi desenvolvido pela Quanta Previdência, entidade com quase 20 anos de experiência no mercado e ligada ao sistema Unicred. “Estamos democratizando o acesso a uma previdência diferenciada, através da previdência associativa, e chegamos nesse estágio oferecendo uma estrutura que já tem uma história”, explica a CEO da organização, Denise Maidanchen.

Recentemente, a empresa fechou duas importantes parcerias na área da saúde. Os sindicatos dos médicos de Santa Catarina (Simesc) e do Rio Grande do Sul (Simers), aderiram ao plano Cooprev, beneficiando assim os profissionais e também seus familiares.

Em Santa Catarina, o novo benefício já está disponível para os mais de 3 mil associados e no estado gaúcho para os 18 mil filiados.

O presidente do SIMESC, Cyro Soncini, ressalta que a parceria permite o acesso dos médicos filiados ao sindicato, sem a necessidade de abertura de conta individual na cooperativa instituidora. “É uma forma de impulsionar o crescimento em rede junto aos públicos sinérgicos da Unicred e da Quanta, e todos ganham, com acesso a um plano exclusivo e cheio de benefícios. Esse é o presente do SIMESC ao médico que pensa no futuro e quer ter uma aposentadoria mais rentável não só para ele, mas como para toda a sua família”, afirma.

A coordenadora do setor de Planejamento e Gestão Contábil à Pessoa Física do SIMERS, Raquel Gravana, cita o benefício fiscal, já que o associado ao aportar o valor no plano PGBL, poderá deduzir no imposto de renda. “Os benefícios são muitos com a implementação de uma previdência privada complementar, além de um planejamento financeiro para a terceira idade e familiar. O Simers mais uma vez está buscando atender o médico associado em todas as demandas necessárias”, garante Raquel.

Benefícios e expansão

Criado com base na filosofia cooperativista, 100% da rentabilidade é repassada ao participante ou aos beneficiários do plano Cooprev. Além disso, possui as menores taxas do mercado, apenas 0,48%, acesso e gestão totalmente digital, rentabilidade maior que a média do setor, possibilidade de dedução no Imposto de Renda e pode ser contatado por toda família, até terceiro grau de parentesco.

Com um patrimônio de R$ 5,5 bilhões e 170 mil participantes, a Quanta Previdência espera expandir a carteira de beneficiários para 500 mil pessoas nos próximos três anos, chegando a um patrimônio de R$16 bilhões a partir das adesões ao Plano Cooprev.

O presidente da Unicred do Brasil, Dr. Remaclo Fischer Junior, instituidora da Quanta Previdência, ressalta que graças ao avanço do setor, diversas oportunidades relacionadas à intercooperação nos sistemas privados e cooperativos do Brasil estão surgindo. “O plano de previdência Cooprev chegou para revolucionar o mercado. Essa é uma solução destinada a empresas, sindicatos e associações e irá proporcionar aos funcionários dos participantes um suporte de educação financeira muito forte e taxas de administração competitivas. Estamos muito felizes em aprofundar as possibilidades de conteúdo, relacionamento e produtividade de nossos cooperados”, ressaltou Remaclo.

N.F.

Revista Apólice