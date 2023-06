SincorCAST aborda atuação das assessorias de seguros

A 11ª edição do SincorCAST, programa de entrevistas da TV Sincor-SP, foi transmitida ao vivo na última quarta-feira, 07 de junho, quando o presidente do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo), Boris Ber, e o 2º vice-presidente, Braz Fernandes, receberam o presidente da Aconseg-SP, Hélio Opipari Junior.

Boris iniciou a conversa mencionando a história do entrevistado e de seu pai, Hélio Opipari. “É difícil suceder um ícone do mercado de seguros? Qual a influência dele na sua atuação?”. Junior respondeu que é um privilégio. “Seu Hélio completa 94 anos de idade e 77 de dedicação ao mercado de seguros, e neste tempo ele trabalhou sempre atendendo o corretor de seguros. A maioria dos que trabalharam em seguradoras iniciaram em área técnica, vislumbrando uma área comercial pelas perspectivas de maiores ganhos, mas o Seu Hélio começou como inspetor da SulAmérica, atendendo corretores, e terminou sua carreira como vice-presidente da companhia, atendendo corretores. Foi uma escola que eu tive dentro de casa”, relatou. Apesar da influência, Junior entrou por acaso no mercado de seguros, quando buscava estágio e conseguiu em uma empresa do grupo SulAmérica. “Entrei para trabalhar como engenheiro e acabei ficando neste segmento. Fico muito feliz de ter entrado e estar conseguindo desempenhar hoje um papel importante no segmento de assessorias”.

Atualmente, a Aconseg-SP conta com 42 assessorias associadas. “Quando assumi a presidência, há quatro anos, eram pouco mais de 20, então mesmo neste período de desafios, home office, conseguimos dobrar o número de associados”. A maioria está na capital. “São sete no interior e 35 na capital. Não se trata apenas de quantidade, temos um ganho muito grande com as assessorias trazendo este modelo de negócios”, defendeu.

Segundo ele, a Opipari Assessoria foi fundada em 1989, época em que o forte dos pequenos e médios corretores, os atendidos pelas assessorias, era o seguro automóvel. “Nos anos 2000 começa a se desenvolver mais o segmento de benefícios dentro das assessorias. Temos na Aconseg-SP assessorias especialistas em alguns ramos de seguros, os corretores conseguem atender todos os ramos com o apoio das assessorias. Temos assessorias já desenvolvendo produtos para as seguradoras, é uma evolução da atuação e isso é muito enriquecedor para o modelo de negócios: experiência para dentro da Aconseg-SP, para as outras assessorias, e oportunidades para todos”.

A pandemia desenvolveu o modelo. “O período desafiador reflete muito no crescimento do número de assessorias que fazem parte da Aconseg-SP. As assessorias, de um modo geral, têm estrutura muito grande, então quando foi permitido trabalhar presencialmente nós voltamos aos escritórios. Mas as seguradoras reviram suas estratégias, encontraram uma forma de otimizar espaços, racionalizar pessoas, e partiram para o fechamento de estruturas físicas. As assessorias surgiram como uma solução muito importante para muitas seguradoras. Seguradoras que deixaram de atuar em determinada região tiveram as estruturas das assessorias para suprir, passamos a ser um braço das companhias, uma opção: o corretor escolhe se deseja ser atendido pela assessoria ou na companhia diretamente. A grande vantagem de assessoria para o corretor é que ali ele tem o mesmo tratamento comercial e de remuneração como se estivesse tratando diretamente com a seguradora”, explicou.

Segundo Junior, o corretor iniciante, que se acha pequeno ainda e não dá valor à sua marca, acaba trabalhando em parceria com outra corretora ou em outro modelo de negócio, mas com assessoria seria melhor. “Com assessoria o corretor continua com sua marca e construindo história dentro da seguradora. Hoje ele é pequeno, mas depois se torna maior, e segue participando de campanhas, de remunerações adicionais. Nós assessorias não somos corretores, somos prestadores de serviços contratados pelas seguradoras”, esclareceu.

Braz pediu uma radiografia das assessorias, em diversos dados, que Helinho revelou. “Nas 42 associadas da Aconseg-SP, nós temos 33 mil cadastros de corretores, sendo 18 mil com atuação ativa. Vemos muito o corretor trabalhar com cerca de três assessorias, pois em cada uma encontra uma atuação mais especializada em determinados ramos. No ano de 2022, as associadas movimentaram R$ 2.750 bilhões em produção de seguros. E as 42 assessorias geram 750 empregos diretos – desse quadro 52% são comerciais e o 48% backoffice, o que mostra a força comercial das assessorias para atender os corretores de seguros”, relatou.

Boris comentou sobre a primeira participação da Aconseg-SP no Conec, que acontece este ano de 5 a 7 de outubro, e Junior se mostrou entusiasmado. “Não poderíamos ficar de fora deste enorme evento. Estamos fazendo neste ano 20 anos de história, com um crescimento fantástico, e usufruir de um espaço no Conec é um marco. É a primeira vez que a Aconseg-SP e as assessorias participam de um evento deste porte, estamos muito felizes e teremos muitas surpresas para nossos corretores”, adiantou.

