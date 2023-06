Sincor-SP oferece benefício para associados em parceria com MT4

Compartilhar no

Compartilhar no

O Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo), em mais um benefício para os associados, conta com a parceria da MT4 Propriedade Intelectual, que oferece serviços referentes à registro de marca, gestão e aplicação de direitos de propriedade intelectual e inovação. Os corretores de seguros associados terão desconto exclusivo nos serviços prestados.

Maurício Tavares, sócio da MT4, destacou o escopo do novo benefício. “A nossa função é trazer a possibilidade para o corretor de seguros ter exclusividade sobre a sua marca. Nossa preocupação é fornecer a orientação correta e realizar um serviço confiável. Além disso, faremos todo esse trabalho em conjunto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) para que seja fornecido o registro correto.”

A MT4 atua na proteção, gestão e aplicação de direitos de propriedade intelectual, serviços jurídicos nas áreas administrativa, consultiva, contratual e de contencioso judicial, além de serviços voltados para a área de inovação, oferecendo soluções 100% customizadas e alinhadas com as necessidades dos clientes.

O 1° secretário do Sincor-SP, Marcos Abarca, comentou a importância do processo de registro de marca. “A sua marca é o que te define, é o que te consolida no mercado de seguros e uma fonte de credibilidade. Não perca a oportunidade de registrar a sua marca”, apontou.

Para ter acesso às condições especiais é necessário apresentar a Carteira Digital de associado no momento da contratação. Interessados podem acessar este link para saber como contratar o serviço.

N.F.

Revista Apólice