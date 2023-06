Sincor-RS promove seminário regional em Santo Ângelo

A delegacia regional do Sincor-RS (Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul) em Santo Ângelo sediará o Seminário Regional de Seguros da região noroeste de 2023. Evento acontece dia 20 de julho, no Villas Hotel Santo Ângelo RS 344, km 98,5 – Santa Fe, com uma tarde inteira de imersão em assuntos de interesse dos corretores.

O presidente do Sincor-RS, André Thozeski, convoca o público. “Este é um modelo consolidado, com grande adesão dos colegas em todas as suas edições. Levamos ao encontro dos corretores executivos das seguradoras que atuam na região para um diálogo franco, com muitas possibilidades de alinhamentos e novos negócios“.

