Seguros SURA apresenta novo diretor Financeiro e Administrativo

A Seguros SURA anunciou a chegada de Renato Santos na posição de diretor Financeiro e Administrativo. O novo executivo dará sequência a estratégia de aprimoramento e sofisticação da área financeira da organização.

Renato Santos

Santos acredita no potencial econômico da empresa, e está confiante na evolução do setor que irá comandar. “Estou muito feliz em assumir esse novo desafio, vejo que temos um grande potencial de negócios, pois cada vez mais a companhia investe em soluções de seguros capaz de proteger as necessidades atuais do consumidor. Com um robusto trabalho em equipe e com o apoio dos nossos parceiros, o objetivo é seguir alavancando as metas de crescimento e garantir a solidez financeira da seguradora”, comenta.

Com MBA Executivo pelo Insper, e pós-graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o executivo possui 27 anos de atuação na indústria de seguros, tendo passado por algumas das maiores seguradoras do Brasil.

N.F.

Revista Apólice