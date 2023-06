Seguro de vida em grupo é diferencial competitivo para empresas

O seguro de vida em grupo oferece proteção financeira aos colaboradores de uma empresa em caso de morte, invalidez parcial ou permanente, doenças graves, entre outros. É um benefício que demonstra o cuidado da empresa, além de ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho.

Marcell Guimarães

“As empresas estão expostas a riscos diariamente e o seguro de vida em grupo pode evitar muitas dores de cabeça, principalmente em momentos sensíveis, como morte ou invalidez de um funcionário. E o valor pago por uma segurança como essa é irrisório frente a todos os benefícios”, explica Marcell Guimarães, gestor Comercial da Omint.

Seguro de vida em grupo pode ser personalizado

Além da cobertura básica (em caso de morte), cada empresa pode avaliar quais outras são importantes e se enquadram às necessidades de seus colaboradores. Uma das coberturas que mais tem atraído as empresas é a de rescisão trabalhista, cujo capital segurado tem limite de até R$ 20 mil. Contudo, cada companhia tem a liberdade de personalizar as apólices de acordo com as necessidades observadas. “Também é possível definir se o colaborador participará de um percentual das custas ou se a empresa absorverá todo o prêmio para si, como um benefício completo”, comenta Guimarães.

Vantagens

O seguro de vida em grupo traz diversas vantagens, tanto para as empresas quanto para os colaboradores. O executivo aponta as mais interessantes:

– Demonstra a preocupação com a saúde e a segurança dos colaboradores

– Aumenta a satisfação e a motivação dos colaboradores

– Reduz a rotatividade e o absenteísmo na empresa

– Atrai e retém talentos para a empresa

– Melhora a imagem da empresa no mercado

– Protege a empresa de eventuais crises e perda de colaboradores

Principais coberturas

– Morte

– Morte Acidental -> Acidente pessoal

– Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)

– Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)

– Invalidez por Doença Congênita do Filho

– Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas por Acidente (DMHO)

– Diárias por Incapacidade Temporária por Acidente (DIT)

– Funeral (Individual e Familiar)

“Com esse produto, a Omint consolida o seu posicionamento dentro de recursos humanos, pois além do seguro de vida em grupo, temos as soluções de planos médicos e odontológicos, agregando ainda mais valor às empresas que têm como fator preponderante a atração e retenção de talentos”, conclui Guimarães.

N.F.

Revista Apólice