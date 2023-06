Saúde Pra Já lança solução para aproximar pacientes e profissionais

O Saúde Pra Já, marketplace fundado em setembro de 2020, conecta prestadores de serviços a pacientes e tem como missão facilitar o acesso a serviços de saúde de qualidade a todos os brasileiros.

A inspiração para o negócio vem de longa data. A empresária Paula Piazi, fundadora e CEO da empresa, é filha de médicos e cresceu ouvindo sobre as dificuldades da área que, com a pandemia, tornaram-se ainda mais desafiadoras. Com a vontade de aliar seus esforços diários a uma causa que gerasse valor social, em 2020 Paula decidiu investir nesse setor que, mais do que nunca, precisava de atenção.

Somando a experiência adquirida como gerente de estratégia da OLX e a realização do Mestrado em Administração na COPPEAD UFRJ, Paula decidiu arriscar, mesmo com a instabilidade do momento. Passados quase 3 anos do lançamento, a plataforma segue em crescimento e ganhou destaque recentemente no Web Summit Rio, onde ganhou o selo de impact startup, destinado a startups que apresentam inovação ao seguir os ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, onde é categorizado na ODS 3 – assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas as pessoas, em todas as idades.

Selecionado dentre 970 startups, o Saúde Pra Já também teve a oportunidade de apresentar no evento sua solução inovadora em saúde. A experiência foi valiosa para o crescimento da empresa. “Foi muito importante participar deste evento, porque significa estar entre os principais profissionais e empresas de tecnologia do mundo. Ainda fizemos a apresentação no Pitch Competition e as mentorias com profissionais incríveis, que foram os pontos altos. Foi excelente conhecer outras soluções inovadoras e trocar experiências com outros empreendedores”, resume a empresária.

O Saúde Pra Já é voltado para pessoas que dependem do SUS e não conseguem atendimento e aqueles que não conseguem se comprometer com as altas mensalidades dos planos de saude. “Seremos a melhor forma de encontrar e realizar serviços de saúde no Brasil, focando principalmente nas classes B e C, sem plano de saúde”, afirma Paula. Com consultas a partir de R$ 50 reais, a plataforma possui mais de 1800 mil unidades de atendimento cadastradas, 769 profissionais parceiros, dentre eles 239 são Premium, e mais de 17 mil serviços por todo o estado do Rio de Janeiro. Os pacientes têm acesso a uma seleção de serviços particulares na palma das mãos, além de não terem que se preocupar com pagamentos, o paciente não paga para usar o aplicativo e tem acesso a preços exclusivos que só encontram no site.

A empresária já investiu no projeto cerca de R$ 250 mil, sempre focando nas melhorias da plataforma para os usuários e também para os profissionais parceiros. “Voltei a conversar com potenciais investidores agora e estou buscando fundos de R$ 1 milhão”, diz Paula. Com o novo investimento, os planos são de aprimoramento do site, oferecendo a opção de pagamento dentro da plataforma e a expansão geográfica do Saúde Pra Já na região sudeste.

