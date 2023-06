Sami capta R$ 90M e aposta em novo canal de vendas via corretores

A Sami, acabou de anunciar a captação de R$ 90 milhões (cerca de US$ 18 milhões) em nova rodada liderada pela Redpoint eventures e Mundi Ventures, com a participação da Alumni Ventures, Endeavor Catalyst, Digital Horizon, Tau Ventures, e acompanhada pelos atuais investidores monashees, Valor Capital, Kevin Efrusy (Accel), Ricardo Marino (Itaú), Mancora Ventures, Mauro Figueiredo (ex-Diretor da Bradesco Saúde) e Brad Otto (ex-executivo do CVC da UnitedHealth Group, dona da Amil).

Com a entrada de novos recursos, a healthtech anunciou também um reforço aos seus canais de venda. Agora, além da forte presença digital, a empresa passa a oferecer seus planos de saúde por meio de corretores especializados, profissionais de confiança da população. A previsão é de, ainda neste ano, ultrapassar a marca de 27 mil membros e o novo formato de prospecção tem um papel estratégico em tal meta.

De acordo com Vitor Asseituno, cofundador e Presidente da Sami, a expectativa é de que o canal represente até metade das vendas até o final do ano. “Temos que estar onde o cliente quer comprar, seja no digital, seja no telefone, seja no corretor. Construímos uma base de produtos e operação sólida o suficiente nesses dois anos para partirmos para uma escala maior”, afirma o executivo.

Na prática, os corretores das cidades de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Diadema, Barueri, ABC Paulista e Taboão da Serra podem oferecer os planos para empresas de todos os tamanhos da região. Em detalhes, os planos Sami Antares, Sami Sol, Sami Órion para microempreendedores, pequenas e médias empresas das regiões. Para negócios de maior porte, os profissionais podem indicar o plano Sami Coral.

Após receber um aporte de R$ 90 milhões, a healthtech quer continuar a prospectar grandes empresas, perfil que corresponde a 16% do total de membros. Para Eduardo Scarpari, head comercial B2B da empresa, uma das maiores dores de muitas companhias hoje é que os planos de saúde têm valores e reajustes altos. E é esse ponto que a startup quer solucionar, com planos até 40% mais baratos em comparação com a média de outras operadoras que atuam no mercado.

