Sabemi promove segundo evento do ciclo de palestras “Olhar Futuro”

O ciclo de palestras “Olhar Futuro”, que comemora o cinquentenário da Sabemi, já tem seu segundo evento confirmado. No dia 22 de junho, a partir das 18h30, o cardiologista Dr. Cláudio Domênico falará sobre o tema “Viva mais e melhor: renúncias conscientes, escolhas transformadoras”. Com entrada gratuita, a palestra acontece no Teatro do CIEE, em Porto Alegre.

“É uma grande alegria, para a Sabemi, receber convidados tão renomados e levar um conteúdo de tamanha qualidade para os nossos colaboradores, parceiros, convidados e público em geral. Dr. Claudio nos trará histórias que vivencia no seu cotidiano médico, identificando hábitos prejudiciais e, sobretudo, escolhas e ferramentas fundamentais para alcançar o bem-estar duradouro”, afirma o diretor-presidente da seguradora, Antonio Tulio Lima Severo.

Especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Cláudio Domênico é fellow das sociedades americana e europeia da especialidade. Fez residência em clínica médica e cardiologia no Hospital Pedro Ernesto (UERJ), mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e MBA em Saúde no COPPEAD/UFRJ. É cardiologista clínico e coordenador do setor de Cardio-oncologia do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro. Domênico também é autor de livros que abordam a prática de um estilo de vida mais equilibrado, como “Te cuida! Guia prático para uma vida saudável” e “Em suas mãos: escolhas e renúncias para viver melhor e com mais saúde” – este último será o tema da palestra em Porto Alegre.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link.

