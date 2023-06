Sabemi atinge marca de um milhão de vidas seguradas

A Sabemi Seguradora conquistou mais um resultado importante neste ano em que comemora o seu cinquentenário: a empresa chegou à marca de um milhão de vidas seguradas. O resultado veio após um amplo processo de reposicionamento da área de Seguros conduzido, nos últimos anos, pelo diretor executivo da área, Rodrigo Pecoraro. “Buscamos desenvolver e intensificar novos negócios e parcerias nos mais diversos formatos de distribuição para fornecer soluções cada vez melhores e mais modernas para o mercado. Esse movimento surtiu efeito e agora estamos comemorando essa marca tão importante para a história da Sabemi, que chega aos 50 anos crescendo e se reinventando”, afirma o executivo.

A conquista de um milhão de vidas seguradas é reflexo da intensificação da presença da empresa em canais de distribuição estratégicos, como mercado de affinity, além da atuação no mercado B2B, com foco em corretores, redes varejistas e operadores de plataformas digitais. Nos últimos anos, a seguradora tem apostado em produtos customizados e automatizados como as soluções Plug&Play, que permitem a compra de seguros de forma mais ágil e prática. Desenvolvidas a partir do know-how de meio século da companhia no segmento, elas podem facilmente ser integradas aos sistemas das empresas, permitindo melhores resultados.

“Com este portfólio de soluções em mãos, partimos para o mercado nacional em busca da consolidação da nossa marca e fechamos parcerias muito importantes”, explica Pecoraro. Uma dessas parcerias foi firmada com a Sodexo, líder global em serviços de qualidade de vida, que passou a oferecer aos titulares do Combustível Pass a assistência jurídica e traslado (táxi) em casos de acidentes, além do seguro de pessoas com guincho, socorro mecânico e chaveiro, entre outras assistências.

Planos de expansão

A marca de um milhão de vidas seguradas consolida o plano de expansão da Sabemi para o ano do seu cinquentenário. “É uma conquista que deixa ainda mais especial a comemoração dos 50 anos”, afirma Pecoraro. A meta para 2023 é superar os números de 2022. De olho nesse objetivo, a empresa vem ampliando o seu portfólio de produtos. Além das soluções plug&play, a companhia tem diversificado a oferta de modalidades de seguros de vida, vida em grupo e seguros de acidentes pessoais com produtos como APC (Acidentes Pessoais Coletivos), APP (Acidentes Pessoais Passageiros), AP Eventos e AP Bilhete, entre outros.

N.F.

Revista Apólice