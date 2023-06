Rodobens realiza Hyundai Day com ofertas e condições exclusivas

A Rodobens promove, hoje e amanhã, o Hyundai Day na concessionária de São José do Rio Preto (SP). No evento, além de ofertas de feirão com condições exclusivas, como descontos em dobro, o público também poderá conhecer os preços atualizados de acordo com a Medida Provisória 1175/23, como o do modelo HB20 Sense 1.0 MT 23/24, com valores iniciais de R$ 69.990,00.

Em complemento às ações de venda, os consultores da empresa estão disponíveis para tirar dúvidas sobre seguros, financiamento e outros serviços que fazem parte do portfólio da Rodobens, para tornar a experiência de aquisição do veículo ainda mais completa.

Serviços

Hyundai Day

Data: 16 de junho, das 08h às 18h, e 17 de junho, das 08h às 17 h.

Endereço: Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 4.100, Jardim Paulista, São José do Rio Preto.

Telefone: (17) 2137-8000

