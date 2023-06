Qualicorp lança nova versão de seu aplicativo

A Qualicorp repaginou o seu aplicativo de celular para oferecer novas funcionalidades e melhorar a experiência do cliente.

Com novo layout, o app passa a contar com recursos que tornam a navegação mais simples e intuitiva. Com a atualização, é possível obter acesso rápido ao informe de rendimento do Imposto de Renda, consultar boletos, além de copiar o código de barras para pagamento online da mensalidade no home banking do cliente.

A iniciativa faz parte de uma série de ações de transformação digital da Qualicorp para disponibilizar canais de atendimento multiplataformas cada vez mais eficientes. O projeto para modernização do app teve como referência as boas práticas do mercado, inclusive apps do setor bancário.

Segundo a diretora de Tecnologia e Transformação Digital da Qualicorp, Márcia Wolff, a administradora tem se dedicado a implementar melhorias que têm as necessidades e demandas dos clientes no centro. “As mudanças atuais foram baseadas em feedbacks dos clientes e seguem as tendências de mercado das empresas digitais. Nosso objetivo é oferecer uma ferramenta de excelência para facilitar o dia a dia das pessoas”, ressalta.

Disponível para celulares com sistemas iOS e Android, o acesso ao aplicativo é feito com o mesmo login e senha do Canal do Cliente, disponível no site da empresa.

N.F.

