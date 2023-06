Qualicorp conscientiza corretor no combate a fraudes

O crescimento dos casos de fraude contra planos de saúde tem feito com que as empresas do setor direcionem um olhar mais atento à questão. Administradoras, operadoras, prestadores de serviços e entidades em geral estão unindo esforços para combater as ilicitudes e conscientizar sobre o uso correto dos convênios.

A Qualicorp faz parte desse movimento, e tem realizado ações para auxiliar seus corretores parceiros com o compartilhamento de dicas e informações que ajudem a prevenir situações de risco.

“Este é um assunto extremamente importante e pertinente, uma vez que a vida de todos os envolvidos melhora consideravelmente em um setor com menos fraudes, em especial a dos beneficiários de boa-fé. Quem pratica ou é conivente com essas atitudes ilícitas pode sofrer consequências sérias, como cancelamento do plano de saúde, bloqueio do código para venda, processo de indenização cível e até mesmo criminal”, explica Alessandra Brasil, diretora de Compliance da Qualicorp.

Responsabilidade do corretor do plano de saúde

Existem diversas atitudes simples do cotidiano do corretor que podem ser tomadas para auxiliar no combate às fraudes do setor da saúde. Confira algumas dicas:

– Guarde o histórico da venda com o cliente: e-mails, mensagens trocadas e documentos recebidos;

– Confira os documentos apresentados pelo cliente, especialmente os de endereço e elegibilidade, além de confirmar com o cliente se estão corretos e regulares;

Valide com o cliente os dados cadastrais inseridos na proposta (e-mail, telefone e endereço);

– Oriente o cliente a responder corretamente a Declaração de Saúde, com informações verdadeiras, inclusive explicando as consequências de uma informação falsa;

– Não insira informações inverídicas e documentos que não sejam do cliente na proposta;

– Não compartilhe o seu código de vendas com outros colegas.

As fraudes acabam prejudicando todo o setor e, em especial, os clientes de boa-fé, uma vez que aumentam a sinistralidade e os custos de um plano de saúde. “Apenas com o apoio de todas as empresas envolvidas nessa cadeia, inclusive do corretor, ao não aceitar contratos fraudulentos, será possível ampliar ainda mais o acesso à saúde de qualidade para os brasileiros”, completa Alessandra.

N.F.

Revista Apólice