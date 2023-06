Prudential do Brasil: Muitos motivos para se orgulhar

Ao longo de vinte e cinco anos, a Prudential do Brasil construiu uma sólida trajetória de expansão, baseada em seu propósito de proteger vidas. Como a maior seguradora independente no ramo de pessoas do país, a empresa liderou a transformação da indústria de seguros de vida, oferecendo uma abordagem diferenciada para proteger famílias com seguros personalizados que atendem às necessidades individuais de cada pessoa.

A seguradora nasceu da Prudential Financial, uma das maiores e mais antigas instituições de serviços financeiros do mundo com quase 150 anos de atuação. A companhia global opera em mais de 40 países, tem cerca de US$ 4 trilhões de capital segurado em seguro de vida no mundo e soma, aproximadamente, US$ 1,4 trilhão de ativos sob sua gestão.

Neste ano emblemático, a Prudential do Brasil ultrapassou a marca de 3,5 milhões de vidas seguradas, retornando para a sociedade mais de R$ 3 bilhões em benefícios pagos. Desde o início de suas operações no país, a Prudential tem sido pioneira no lançamento de produtos inovadores, como a cobertura de doenças graves e o primeiro seguro para crianças e adolescentes, público que ainda não era atendido por seguros de vida.

O pioneirismo marca também seu modelo de negócio único de franquia para a comercialização do seguro de vida individual no Brasil. Atualmente, já são mais de 1.600 corretoras franqueadas Life Planner distribuídas por todo país, além de 36 pontos de apoio localizados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, que funcionam como suporte aos seus negócios. Membro da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a Prudential é reconhecida pela excelência no franchising brasileiro e ocupa a segunda posição do ranking Top 10 Microfranquias do Brasil.

Sua estratégia de crescimento inclui ainda a diversificação e o fortalecimento dos canais de distribuição. A Prudential ampliou a oferta de proteção por meio de parcerias comerciais e expandiu seu portfólio de seguros de vida em grupo e seguros massificados.

Com coragem e compromisso em proteger pessoas, famílias e negócios, a Prudential do Brasil foi a primeira seguradora a anunciar o pagamento de benefícios por Covid-19, mesmo diante de cláusulas que excluíam pandemias e epidemias dos contratos de seguros de vida. Essa iniciativa reforçou a confiança de seus segurados que puderam contar com a empresa a seu lado nos momentos mais desafiadores. O foco na saúde, bem-estar e longevidade é outro compromisso firmado pela Prudential ao trazer para o Brasil o maior programa de bem-estar e recompensas do mundo, o Prudential Vitality.

Orgulhosa de seu legado, a empresa olha para o futuro motivada e otimista, mantendo seu foco inalterado: proteger vidas. Seus negócios são pautados pela ética, comprometimento e integridade. Pelo novo ano consecutivo, foi eleita uma das empresas mais éticas do mundo, certificação concedida pelo Ethisphere Institute, líder global na definição e avanço das melhores práticas de éticas empresariais. Com tantos resultados positivos, não faltam motivos para se orgulhar e seguir investindo de forma consistente em inovação, tecnologia, novos produtos e serviços, sempre colocando o cliente no centro, como prioridade máxima.