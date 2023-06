Preocupações e oportunidades de seguros para expatriados

De acordo com um levantamento feito pelo escritório de advocacia AG Immigration, o número de brasileiros com nível superior que deixaram o Brasil para viver no exterior no ano passado, no caso, nos Estados Unidos, aumentou mais de 13 vezes na comparação com os dados de 2021. Muitos vão em busca de recomeçar a vida do zero, outros vão com emprego acertado, outros para estudar.

No meio dessa decisão importante, existem várias preocupações, como alugar um imóvel, escola para os filhos e na segurança quando o assunto é a saúde, preservar a vida e o patrimônio. Cobrir o custo de gastos médicos nos Estados Unidos é uma grande preocupação. Luiz Eduardo Halembeck, sócio fundador do Grupo Halembeck Seguros e especialista no tema, destaca que nesse momento é importante não sair do Brasil sem contratar uma apólice que garanta cobertura de Gastos Médicos Maiores.

Esse formato de seguro, segundo ele, é ideal para o momento de transição entre um País e outro. “O seguro de Gastos Médicos Maiores oferece cobertura mundial, sem burocracia na para contratação, e sua cobertura cobertura de gastos pode chegar a US$ 7 milhões, dependendo do tipo de plano. Isso se torna uma grande tranquilidade em uma fase delicada na qual o expatriado tem diversos assuntos importantes para decidir”.

Halembeck destaca que o seguro de Gastos Médicos Maiores deve ser levado em conta para o expatriado, mesmo que tenha uma apólice oferecida pela universidade ou empregador, pois essas apólices têm limitações de rede, coparticipação, franquia, atendimento regional e não oferecem cobertura fora do país. “Os dois seguros se complementam e o de Gastos Médicos Maiores oferece uma cobertura maior incluindo no Brasil, pois é comum brasileiros expatriados retornarem ao Brasil para visitar parentes e aproveitar a oportunidade para fazer um check-up de saúde e procedimentos cirúrgicos”.

Além disso, o especialista aponta que esse tipo de apólice também é ideal para o estrangeiro que vem morar no Brasil. “Normalmente, ele chega no Brasil sem endereço fixo, CPF e documentos oficiais do País. O Seguro Gastos Maiores é uma segurança até conseguir se estabelecer de forma permanente além de oferecer cobertura em seu país de origem”

Seguro de vida

Uma forma simples de garantir a segurança da família do expatriado é contratar um seguro de vida no exterior, ressalta o especialista. Ele cita como exemplo o alto custo do imposto sucessório nos Estados Unidos. “Se o imóvel foi comprado na pessoa física, no caso de falecimento de um dos cônjuges, o benefício do seguro de vida irá cobrir essa despesa.

Por outro lado, é comum brasileiros utilizarem empresas com sede no exterior para comprar imóveis para evitar o imposto sucessório nos EUA, sendo essa estrutura uma boa oportunidade de usar essa companhia como contratante e pagadora de apólices de seguros de vida no exterior, que são mais modernas, com custos menores e coberturas maiores.

