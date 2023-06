Porto lança campanha para contar sua trajetória nas ruas

Todo mundo passa por mudanças na vida adulta, seja um primeiro emprego, morar sozinho, comprar uma casa própria, um casamento, o primeiro carro, o nascimento de um filho ou uma filha, a adoção de um pet. Algumas delas carregam consigo inseguranças, e nada mais humano do que esse sentimento. A cada nova etapa, as dúvidas persistem, mas a dose de reconforto é que, junto com o receio, tem também aquele zelo de manter essas conquistas bem cuidadas, do jeito que cada um gosta.

A Porto, no auge de sua maturidade com 77 anos de trajetória, acompanha o sonho de cerca de 13 milhões de clientes em cada uma dessas etapas da vida adulta. A trajetória da companhia nessas quase oito décadas, cuidando de pessoas, atendendo com agilidade, acolhendo cada ligação, pedido, imprevisto ou inconveniente, já é conhecida de muita gente, principalmente nos momentos de imprevistos. Mas, por ser natural e espontânea, essa qualidade não era oficialmente comunicada.

Com conceito da agência GUT, essa característica da seguradora ganha corpo e vida nas ruas do Brasil a partir desta semana, contando com uma tagline que visa traduzir o que a companhia vem construindo ao longo dessas quase oito décadas: “Todo cuidado é Porto”. A campanha conta ainda com a atuação da PROS, agência responsável pelo relacionamento com imprensa, projetos de PR stunt e influência.

Para promover a ação, peças de mídia OOH disponíveis em diversos pontos das principais vias, inicialmente, de São Paulo, serão atualizadas em tempo real com o número de serviços prestados em diversos segmentos, mensurando a extensão dos cuidados da Porto nos momentos cotidianos das pessoas. Além disso, a campanha conta com um hub de histórias reais de clientes que protagonizam minidocs sobre os atendimentos e também estará disponível em redes sociais, aplicativos e plataformas de streaming. “Cruzamos dados com histórias únicas dos segurados para tangibilizar os cuidados da seguradora que estão no dia a dia de milhares e milhares de pessoas”, destacam Julia Utsch e Sofia Calvit, diretoras de Criação da GUT.

“Mais do que um conceito, criamos uma plataforma que vai permear todas as nossas iniciativas. A ideia de um cuidado constante é um atributo bem conhecido dos nossos clientes e corretores parceiros. O uso de casos reais, exibidos nos mais diversos meios, traz veracidade, pois não estamos diante de peças fictícias e, sim, de exemplos reais de como fazemos as coisas acontecerem no dia a dia. Isso vai permear toda a nossa comunicação ao longo dos próximos meses. Costumamos dizer que todo cuidado é Porto, inclusive, na forma de falarmos com o público”, explica Luiz Arruda, VP de Marketing da companhia.

O cuidado da Porto também pode ser experimentado em grandes eventos onde a companhia e suas marcas estão presentes, em apoio aos talentos brasileiros e à valorização do esporte no país. Neste ano, a seguradora é patrocinadora oficial da Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ Team e do piloto reserva Felipe Drugovich. O apoio também chega à brasileira Aurélia Nobels na F4 italiana e à família Barrichello na Stock Car e na F4 espanhola. Além disso, a Porto Bank é founding partner do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 até 2024, com uma arquibancada exclusiva no autódromo de Interlagos.

A Porto Seguro e a Porto Saúde também são patrocinadoras oficiais da primeira edição do The Town 2023. Pela primeira vez, a empresa está realizando uma promoção que sorteará 250 pares de ingressos de gramado do festival. Podem concorrer quem já é cliente ou adquirir um dos produtos participantes (Auto, Residência, Celular, Vida, Viagem, Saúde e Odontológico) até o dia 20 de julho e se cadastrar no site da promoção.

Outra frente de atuação é a parceria com a Track&Field para apoiar uma série de eventos esportivos realizados pela TFSports, a plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da empresa. Entre os projetos, realizados por todo o Brasil, estão um torneio de Beach Tennis e aulas online pagas e gratuitas em 40 modalidades diferentes.

Revista Apólice