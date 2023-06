Porto Saúde lança campanha com foco em planos empresariais

Compartilhar no

De 12 a 16 de junho, a Porto Saúde oferece condições especiais em planos empresariais de 3 a 99 vidas, englobando desconto, opção de inclusão de seguro odontológico sem custo adicional e um conjunto de benefícios para a gestão do negócio de seus clientes. Para os corretores, essa campanha com condições competitivas será uma oportunidade de impulsionar pontos extras, premiação adicional, além de ações de reconhecimento.

Em uma semana de ofertas, os clientes PMEs têm 50% de desconto na primeira fatura do seguro saúde, além da opção de ofertar o seguro odontológico sem custo adicional e benefícios de gestão de negócios para as empresas-clientes, que atualmente conta com seis opções de soluções para auxiliar o pequeno e médio empreendedor.

Já os corretores podem somar pontos extras na campanha corporativa Fecha com a Porto, além de aumentar as chances de ganhar premiação adicional por vida emitida, para propostas transmitidas exclusivamente nesta semana, conforme regulamento.

É a primeira vez que Porto Saúde promove uma campanha desta natureza e as condições especiais estarão disponíveis até hoje, 16 de junho.

