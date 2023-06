Plataforma do Itaú passar a oferecer seguro prestamista

O icarros, marketplace de mobilidade do Itaú Unibanco, acabou de anunciar seu mais novo produto, o seguro prestamista, que vem para ampliar a prateleira de produtos e serviços do universo automotivo disponibilizados na plataforma, reforçando a agenda beyond banking do Itaú.

A modalidade garante o apoio no pagamento de dívidas ou amortização em casos de perda involuntária da renda e outros imprevistos (incapacidade, invalidez ou falecimento). A cobertura total ou parcial do seguro dependerá de qual cobertura o cliente irá acionar e se o valor solicitado está dentro do valor máximo de indenização, além de oferecer uma série de assistências como guincho, chaveiro, borracheiro e outros. Ao acessar a jornada de financiamento do icarros, o cliente terá acesso às parcelas pré-aprovadas e visualizará o seguro prestamista diluído no valor das parcelas.

“Desenvolvemos uma jornada de contratação phygital, para que nossos usuários tenham a oportunidade de finalizar o processo de contratação do seguro direto na loja física. Mais do que isso, acreditamos na democratização dos serviços financeiros, principalmente olhando para um setor tão promissor quanto o automotivo para o país. Vemos como este novo benefício apoia e protege as conquistas do consumidor brasileiro, contribuindo para um consumo mais responsável para aqueles que são nossos clientes”, afirma Carolina Tosi, CPO do icarros Itaú.

N.F.

