Oito erros mais comuns na hora de contratar um seguro para sua empresa

De acordo com a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), as contratações de seguros por pessoas jurídicas vêm registrando um forte crescimento desde maio de 2020. Um dos motivos para esse aumento foi a pandemia de Covid-19, que deixou claros os riscos envolvidos nas atividades empresariais, bem como a importância de estar protegido para eventualidades.

O seguro empresarial foi projetado para fornecer cobertura para empresas e suas operações. Pode ajudar a proteger contra perdas financeiras decorrentes de riscos como danos à propriedade, roubo, responsabilidade civil, interrupção de negócios e outras situações que não podemos prever.

A contratação pode ser personalizada para atender às necessidades específicas de cada negócio, com coberturas diferentes que podem ser adicionadas ou removidas de acordo com os riscos que a empresa enfrenta.

Algumas das coberturas mais comuns:

Cobertura de propriedade: Protege a propriedade da empresa, como edifícios, equipamentos e estoques, contra danos ou perda.

Responsabilidade civil: Protege contra reivindicações de terceiros por danos corporais ou materiais causados pela empresa.

Interrupção de negócios: Ajuda a cobrir as despesas e perdas financeiras associadas à interrupção das operações da empresa após eventos como incêndios ou desastres naturais.

Seguro de vida e de saúde para funcionário: Oferece cobertura de seguro para os funcionários da empresa.

Seguro de automóveis comerciais: Protege a frota de veículos da empresa contra danos ou perda.

Os prêmios do seguro são baseados nos riscos da companhia e podem variar de acordo com tamanho, localização, indústria e outros fatores. O importante é avaliar as necessidades da sua empresa e obter a cobertura adequada para proteger seus negócios. Para não cometer erros ao contratar qualquer seguro, abaixo, uma lista com os mais frequentes.

Não entender suas necessidades: Antes de contratar um seguro, é importante avaliar quais são as necessidades da sua empresa. Isso inclui identificar quais são os riscos que o negócio enfrenta e quais são as coberturas necessárias para mitigá-los. O melhor contrato será quele que atende às necessidades da empresa e que abrange todos os riscos aos quais o negócio está exposto, sem fazer com que você pague por eventos considerados improváveis no exercício de suas operações. Contratar uma proteção que jamais será utilizada é um desperdício e a falta de coberturas importantes deixa o negócio vulnerável a riscos frequentes.

Não ler as políticas do contrato: Leia as políticas de seguro cuidadosamente e entenda as coberturas e exclusões incluídas. Certifique-se de que você entende os termos e condições do contrato antes de assiná-lo.

Não comparar: É importante comparar as opções de seguro disponíveis no mercado para encontrar a melhor opção para sua empresa. Isso pode incluir comparar preços, coberturas e níveis de serviço.

Mentir no preenchimento do formulário: Forneça informações completas e precisas ao corretor de seguros. Isso inclui detalhes sobre suas operações, receita, empregados e histórico de sinistros. Dependendo das suas respostas, o seguro pode ficar mais caro ou mais barato devido ao risco de sinistro. Diante disso, muitos empresários omitem ou fornecem informações erradas. Embora isso possa refletir numa aparente redução no valor do seguro, caso haja um sinistro e seja constatada fraude de informações, a cobertura pode ser negada pela seguradora.

Não revisar o seguro regularmente: As necessidades de seguro de uma empresa podem mudar ao longo do tempo. É importante revisar a apólice regularmente para garantir que você tenha cobertura adequada e que suas necessidades sejam atendidas. Se algo mudar em sua empresa e você deixar de informar alguma alteração relevante, pode impedir o recebimento da indenização.

Renovar o seguro em cima da hora: Ao não se atentarem para o vencimento da contratação, muitos empresários se veem obrigados a aceitar qualquer oferta do corretor, porque a apólice está expirada ou muito próxima a expirar. Além de tudo, a demora nos trâmites de renovação ou contratação de nova companhia pode deixar a empresa sem seguro. Apenas um dia pode ser suficiente para ocorrer o sinistro. É importante ficar atento à data do vencimento para que se tenha tempo de pesquisar com calma e escolher a melhor opção.

Prezar somente pelo baixo custo: Um seguro muito barato ou um pacote pronto, pela comodidade, pode parecer ideal a curto prazo, no entanto, pode ocasionar um prejuízo enorme no caso de sinistros. Existem duas formas de tornar o seguro menos oneroso: escolher um contrato de cobertura limitada ou procurar por empresas que ofereçam os mesmos serviços por um preço menor. Atenção: nos casos em que há uma grande discrepância de valor entre concorrentes, o contrato pode ser inapropriado ao perfil ou faltar estrutura para o atendimento.

Não considerar o prazo de carência: O prazo de carência é um período no qual se impõem certas limitações de cobertura. O período de carência é importante para as seguradoras em razão da necessidade de realizar uma reserva para garantir os atendimentos dos segurados. Além disso, a carência evita que o usuário contrate um seguro apenas para utilizar os benefícios de que precisa naquele momento e, em seguida, cancelar o serviço. Assim, é muito importante verificar se seu contrato tem período de carência. Se o sinistro ocorrer dentro desse período, teoricamente o segurado não teria direito ao recebimento da indenização do seguro.

* Por Thaynara Andretta, advogada no Rücker Curi Advocacia e Consultoria Jurídica