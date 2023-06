Ô Insurance Group mira em expansão digital para o mercado de seguros

Inovação e transformação digital para o mercado de seguros são algumas das tendências que o Grupo Ô Insurance, holding de seguros, aposta para apresentar ao público durante os dias 5 e 6 de junho no VTEX Day.

Durante dois dias, a empresa vai apresentar soluções, tendências e o que há de mais recente para o mercado de seguros, envolvendo as evoluções do varejo tradicional e o universo digital, onde é possível adquirir seguro de auto, seguro de moto, seguro de vida, seguro viagem, além de telemedicina, a um clique de distância. Essa evolução só é possível, pois o comportamento e a maneira de planejar o futuro mudaram, principalmente nas gerações mais novas e mais conectadas.

De acordo com um levantamento global “Gen Z and Millennial Survey 2022”, realizado pela consultoria Deloitte, os brasileiros da geração Z (nascidos entre 1995 e 2003) e os millennials (nascidos entre 1983 e 1994) estão preocupados com o próprio futuro.

Para Soneli Angelini, diretora comercial do Ô Insurance Group, esse dado explica o aumento de 19,6% que o setor de seguros teve em contratação no primeiro semestre de 2022, conforme pesquisa apresentada na 22ª edição do Boletim IRB+Mercado. “A Ô Insurance Group tem como propósito entender e ajudar esses jovens na contratação de seguros de maneira não tradicional oferecendo os produtos digitais, gerando facilidade e rapidez do jeito que eles gostam”, explica.

Para atender a essa demanda do mercado, o VTEX Day foi uma das principais oportunidades que une tecnologia e soluções da nova economia.

“Vamos apresentar soluções, como: funcionalidades da plataforma White Label projetada para oferecer uma experiência personalizada e intuitiva aos usuários, a plataforma de gestão de seguros que atua através de um CRM sofisticado que inclui recursos de gestão de clientes, análise de dados aprofundada e automação de processos, além de parcerias estratégicas com empresas do setor. Entendemos que o evento representa uma proposta inovadora para impactar pessoas e marcas antenadas com o futuro”, explica Soleni.

A Ô Insurance também tem como objetivo mostrar para os visitantes que o mercado de seguros tem potencial e é rentável para demais empresas de outros setores. Além da tecnologia do grupo, que facilita o consumo de seguros e serviços para o segmento B2C e B2B2C. “Esperamos construir um relacionamento positivo com os participantes do evento, fazendo networking com todos”, conclui a executiva.

N.F.

Revista Apólice