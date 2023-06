Nubank amplia portfólio com seguro para empréstimo pessoal

A partir de hoje, 28 de junho, os clientes do Nubank que contratarem empréstimo pessoal no aplicativo da empresa contam com uma alternativa de proteção financeira para combater eventos inesperados e manter as parcelas em dia. Isso é possível por meio do Nubank Parcela Segura, uma versão inaugural do seguro conhecido no mercado como prestamista. A novidade, desenvolvida em parceria com a Chubb Seguros, será disponibilizada gradualmente a todos os usuários elegíveis a obterem crédito por meio de empréstimo pessoal no banco.

O novo produto de seguros da fintech se apresenta como alternativa durante o fluxo 100% digital de contratação do empréstimo pessoal no aplicativo, de modo totalmente transparente e com experiência guiada. Por exemplo, em empréstimos que o cliente opta por pagar em mais de três parcelas, a recomendação do seguro é feita. O Nubank Parcela Segura ajuda a cobrir o pagamento das parcelas do empréstimo em caso de renda impactada pela perda de emprego formal ou acidentes que resultem em invalidez ou falecimento. A proteção abrange de três a seis parcelas do empréstimo, conforme a necessidade do usuário. Pedidos de demissão ou perda do emprego por justa causa não são cobertos pelo produto.

O valor do seguro está atrelado ao valor do empréstimo e quantidade de parcelas, além do perfil do cliente. O fator acessibilidade é um dos diferenciais desta opção de seguro ofertada pelo banco e pela Chubb Seguros, com um dos preços mais competitivos no mercado.

“A escuta ativa que fazemos junto à nossa base de clientes é essencial para continuarmos oferecendo produtos relevantes para a vida financeira das pessoas e, como consequência, para o nosso negócio. Identificamos que as pessoas que contratam empréstimos pessoais gostariam de algum tipo de proteção diante de circunstâncias ou imprevistos que as impossibilitem de honrar compromissos financeiros. O produto foi criado para ajudar neste processo, caso o empréstimo pessoal seja uma opção dentro do seu planejamento financeiro”, explica Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil.

O seguro é parte da parceria com a Chubb. O acordo de aliança regional entre as empresas, anunciado no ano passado, viabiliza o desenvolvimento de novos produtos de seguros para os clientes do banco na América Latina. Além do seguro prestamista, a parceria atualmente possibilita a operação dos seguros de vida Nubank Vida e Nu Vidas Juntas e do Nubank Celular Seguro para a proteção de telefones celulares. A plataforma global de distribuição de produtos digitais da seguradora, o Chubb Studio, permite que seus parceiros desenvolvam de forma rápida e fácil ofertas de produtos de seguros em seus próprios ecossistemas digitais.

“Estamos muito satisfeitos em continuar colaborando com o Nubank para ofertas de proteção personalizada aos seus clientes e na expansão de seu portfólio de coberturas de seguro”, disse Leandro Martinez, presidente da seguradora. “Esperamos continuar a oferecer proteções sob medida e totalmente digitais que aprimorem a experiência do cliente, hoje já desfrutada por milhões de usuários do banco”.

Além dos quatro seguros (Nubank Vida, Nu Vidas Juntas, Nubank Celular Seguro e Nubank Parcela Segura), a fintech também lançou recentemente o seguro para automóveis, o Nubank Auto, disponível no momento para clientes elegíveis em praças da região Sul, como Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS). Ao longo do ano, o produto será disponibilizado em outras regiões e os correntistas já podem manifestar o interesse por meio de uma lista de espera.

As opções de seguros oferecidas pelo banco estão disponíveis conforme critérios de elegibilidade para os clientes diretamente no aplicativo, em experiência 100% digital e cobertura personalizável.

N.F.

Revista Apólice