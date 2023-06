Moby Corretora de Seguros amplia presença no Sul

Com o objetivo de expandir a comercialização de seguros no Sul, a Moby Corretora de Seguros conta com um novo parceiro de negócios. Bernardo Marino vai trabalhar na ampliação da carteira de clientes da corretora, com o propósito de oferecer seguros para Pessoa Física, PME’s e sindicatos, associações e entidades de classes na região.

Bernardo Marino, parceiro da Moby, explica como será a dinâmica de trabalho junto aos segurados. “Teremos uma performance bem ampla na comercialização de seguros na região Sul, pois vamos atuar no ambiente corporativo, oferecendo todas as modalidades de seguros comercializadas pela corretora. Vamos atender empresas privadas e as entidades representativas que atuam com diversas atividades profissionais em Curitiba e em Santa Catarina. Além disso, vamos disponibilizar um site, onde será possível obter todos os detalhes dos seguros que serão contratados pelos nossos clientes”.

O executivo foi um dos pioneiros na assistência 24 horas no Brasil, já trabalhou em grandes seguradoras e empresas de Call Center que operam na gestão de atendimento em assistências. Marino tem na sua bagagem o lançamento da assistência 24 horas aos veículos para o segmento de seguros de vida e do produto assistência funeral, em diversas modalidades de seguros.

Arley Boullosa, sócio da corretora, afirma que é preciso focar na estratégia de comercialização, oferecendo um atendimento personalizado aos parceiros da Moby. “Fornecemos a estrutura de processos, atendimento e regulação de sinistros. Os parceiros da Moby podem focar na venda dos seguros e a corretora acompanha todo o processo, desde a emissão do seguro, a gestão de pagamentos e o fechamento do contrato de apólice. Temos um time que atende essas demandas, com foco na agilidade em todas as etapas. Nossa estratégia está em atender nossos parceiros de uma maneira humanizada, atrelados aos recursos oferecidos no ambiente digital”, conclui.

