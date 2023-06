Mitos e verdades que provavelmente você não sabe sobre seguro de vida

Após dois anos de pandemia, dentro de casa e observando em jornais recorrentes noticiários com os números da Covid-19, a busca por seguros de vida ganhou um impulso de 25,7 milhões de pessoas no último trimestre de 2022, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A MAG Seguros preparou alguns mitos e verdades sobre o seguro de vida, para desmistificar algumas ideias errôneas popularizadas sobre isso! Confira:

Mulheres pagam menos no seguro de vida?

Verdade! Uma pesquisa realizada pelo PNS (Programa Nacional de Saúde) afirmou que os homens vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres, pois as mesmas buscam mais serviços para cuidar da saúde do que os homens. Contudo, as chances delas adoecerem ou serem diagnosticadas com alguma doença grave é menor, logo as seguradoras buscam novas formas de prospectar o público femino para os serviços de seguros.

O Brasil é o país que mais contrata serviços de seguro de vida?

Mito! Infelizmente o Brasil não é o país que mais contrata serviços de vida, muito pelo contrário, apenas 17% da população possui uma apólice. Entretanto, no Japão esse número chega aos 90% população interessada em contratar seguro de vida.

O primeiro seguro de vida foi inventado no Império Romano?

Verdade! O Imperador Júlio César foi o responsável por planejar os primeiros esboços do seguro de vida, envolvendo riscos estatísticos, número de mortalidade e probabilidades matemáticas em seu período de reinado de 49 a.C. a 44 a.C. Visto que, naquela época era habitual que os soldados saíssem em guerras contra seus inimigos, resultando em ferimentos ou mortes.

Famosos fazem seguros de partes específicas de seus corpos?

Verdade! Por incrível que pareça é real. Muitos famosos colocam partes específicas de seus corpos em apólice no seguro de vida, por muitas das vezes serem suas fontes de renda. Por exemplo: Daniel Craig, ator famoso da franquia 007, teve seu corpo assegurado no valor de US$8 milhões durante as filmagens dos longas. Outro exemplo é a cantora Mariah Carey que decidiu proteger unhas, dentes e pernas com um seguro de US$ 1 bilhão.

Existe muita burocracia para receber o valor do seguro?

Mito! Na verdade, não precisa de nenhuma burocracia para receber o valor do seguro, seja ele em acidente, problemas de saúde ou morte. Muitas pessoas acreditam que o seguro de vida é complicado, entretanto, o processo pode ser tão acessível que não precisará acionar ajuda de terceiros.

Todo seguro de vida custa caro?

Mito! Isso depende da cobertura do plano, seguradoras, necessidades e estilo de vida que deseja manter. Na MAG Seguros você pode contratar serviços de seguros a partir de R$ 50 por mês.

N.F.

Revista Apólice