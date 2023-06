MetLife premia assessorias de investimento na sede em NY

Entre os dias 22 e 26 de maio, a equipe comercial da área de parcerias (DM) da MetLife Brasil, com suas lideranças, o VP Comercial Marcelo Tomei e o superintendente Comercial André Iziquiel, reuniu cerca de 90 pessoas, entre executivos da companhia e convidados das assessorias de investimentos parceiras, em Nova York para a premiação da campanha Get It 2022. Estiveram presentes 30 escritórios, sendo parceiros da XP, BTG, ID Financial e SEGASP.

Os convidados foram recepcionados com um jantar de boas-vindas em um barco privativo com música, visitando pontos icônicos de NY pelo Rio Hudson. Na segunda noite, a empresa promoveu um coquetel em uma sala no Teatro Amsterdam e depois os convidados puderam depois assistir ao espetáculo do Aladdin, na Broadway.

No terceiro dia, o grupo visitou o famoso MetLife Building, sede da seguradora, com tour guiado por vários andares e finalizado com um coquetel no Heritage Room, localizado no último andar do prédio. Daniel May, historiador da MetLife, contou um pouco da história da sala e a trajetória da empresa, que completou 155 anos. No final da noite, aconteceu o grande jantar e cerimônia de premiação da campanha Get It, no auditório da companhia, com a presença do CEO Eric Clurfain.

Na última noite, o jantar de encerramento foi no badalado e conhecido restaurante TAO, e contou com momentos especiais de interação entre todo o grupo.

O programa Get It acontece desde 2019 e já premiou mais de 250 consultores com viagens para Fernando de Noronha, Chile e Nova York. O próximo destino da campanha será Barcelona.

