MetLife divulga Relatório de Responsabilidade Social 2022

A MetLife divulgou o seu Relatório Anual de Responsabilidade Social em 2022. Este material tem por objetivo mostrar as ações da companhia em projetos subsidiados pela MetLife Foundation, além dos projetos locais, focados em ações sociais e de bem-estar social, que reforçam o seu compromisso de construir um futuro mais seguro, diverso e sustentável.

Assim como no ano de 2021, foram mantidas as iniciativas implementadas mundialmente pela companhia ao longo dos últimos anos, que atendem a 11 metas ambientais globais a serem cumpridas até 2030, seguindo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Entre os objetivos estão desde manter a neutralidade de carbono, até investir US$ 5 milhões no desenvolvimento de ações que possam impulsionar soluções climáticas.

Dentre as temáticas abordadas no material, estão destacadas 10 grandes iniciativas decorrentes do ano de 2022, em prol do meio ambiente e do clima, saúde e bem-estar social, diversidade e inclusão, equidade, carreira e crescimento sustentável. Entre eles, destacamos os projetos Habitat para a Humanidade Brasil, Carta e Carreira, Programa JáÉ e Floresta MetLife.

“Nós nos esforçamos para ser uma força para o bem nas comunidades onde operamos por meio do trabalho da MetLife Foundation, nossas doações corporativas, esforços de voluntariado dos colaboradores, parcerias significativas e de alto impacto. Em 2022, progredimos com os nossos objetivos, e os nossos colaboradores são peças fundamentais para isso, pois, promovem nossa cultura de cuidado e ajudam a MetLife a contar a história das muitas e diversas maneiras pelas quais agimos em prol das comunidades”, relata Thais Catucci, gerente de Comunicação Interna, Responsabilidade Social e Sustentabilidade da seguradora.

A empresa atua há mais de 23 anos, possuindo uma expertise e solidez de negócios para entender as necessidades de seus clientes e entregar as melhores soluções do mercado, garantindo um presente e um futuro mais seguros. Desta forma, os seus valores e a sua conduta são peças-chave na construção de uma agenda ESG sólida, pautada nos pilares ambiental, social e de governança; assim como as iniciativas em sustentabilidade, responsabilidade social, diversidade, equidade e inclusão contribuem para levar mais qualidade de vida, saúde, bem-estar e educação a milhares de pessoas.

Conheça alguns dos projetos do Relatório Anual de Responsabilidade Social

Habitat para a Humanidade: A empresa se uniu em duas brigadas, formadas por colaboradores, uma na comunidade de Heliópolis, em São Paulo/SP e outra na comunidade de Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte/MG. Com essas duas ações, foi possível reformar 11 casas, impactando a qualidade de vida de 39 pessoas e priorizando crianças, adolescentes, jovens e idosos, com deficiência e/ou problemas de saúde e condições inadequadas de moradia.

Programa JáÉ: Em parceria com o Fundo Baobá para Equidade Racial, o projeto de mentorias e orientação, visando a entrada e permanência no ensino superior, exclusivo para pessoas negras, teve a participação de 35 jovens, de 18 a 27 anos, residentes nas periferias da cidade de São Paulo e Região Metropolitana. Do total, 16 jovens já estão na universidade e 19 estão no cursinho pré-vestibular.

Na área de sustentabilidade, conscientes da importância do tema para o planeta, a empresa incentivou os colaboradores a participarem de diversas iniciativas em 2022. Dentre elas estão as ações Coleta de Lixo na represa Billings (Projeto MELP), Projeto Curacycle, Reforma da Feira de Artesanato do Povo Kambeba, EcoChallenge 2022 e Kids Day. Além disso, foram trabalhadas comunicações internas sobre a importância de ter hábitos e praticar ações sustentáveis.

O relatório completo está disponível neste link.

