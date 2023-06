Mapfre promove Semana de Sustentabilidade

A Mapfre promove entre os dias 12 e 16 de junho, a “Semana Mapfre de Sustentabilidade”. Durante cinco dias, a companhia vai oferecer aos seus quase três mil colaboradores em todo o Brasil atividades ligadas à nutrição, educação financeira, saúde, bem-estar e diversidade como palestras, exposições, plantio de mudas, workshops de aprendizado ASG, doação de sangue, dentre outras.

Em sua 3ª edição, o objetivo da ação é disseminar e fortalecer a cultura de sustentabilidade entre as equipes, para que todos se sintam parte atuante desse processo dentro da empresa. “Na companhia, estamos comprometidos com a sustentabilidade, que é um diferencial competitivo de nossa estratégia de negócio e da gestão de pessoas. Queremos viver juntos essa experiência, promovendo comportamentos e hábitos sustentáveis entre os colaboradores e contribuir para uma sociedade mais sustentável”, destaca Francisco Labourt, diretor de Recursos Humanos da seguradora.

Para isso, foram priorizados os temas ASG considerados mais importantes dentro da estratégia de sustentabilidade da empresa e, a partir deles, foi desenvolvida uma programação consistente, informativa e participativa. A agenda da Semana Mapfre de Sustentabilidade oferece diferentes opções de atividades, presenciais e online, que podem ser acessadas em momentos diferentes para facilitar a participação do maior número possível de colaboradores durante o expediente de trabalho.

Uma das novidades desta edição é a realização de um censo de diversidade, que vai guiar a companhia na construção de uma cultura organizacional ainda mais inclusiva. A acessibilidade também foi pensada: todas as palestras e conteúdos online serão disponibilizados com legenda e linguagem de libras.

A diretora de Sustentabilidade da seguradora, Fátima Lima, explica que as atividades têm como objetivo dar visibilidade às ações de sustentabilidade realizadas pela companhia e mostrar aos colaboradores as mudanças implementadas e as metas que precisam ser alcançadas para fortalecer o compromisso da empresa com as práticas ambientais, sociais e de governança corporativa.

“A Semana Mapfre de Sustentabilidade é uma grande oportunidade para envolver, inspirar e engajar nossos milhares de colaboradores com a agenda ASG. Por isso, todas as ações promovidas nesse período estarão alinhadas ao nosso Plano de Sustentabilidade. Na seguradora, temos o compromisso com esse tema, porque disso depende o futuro da nossa sociedade. Se queremos ter um futuro mais justo, ético e igualitário, precisamos construir uma nova cultura de sustentabilidade. E esse movimento começa dentro de casa, com nossos colaboradores”, afirma a executiva.

Plano de Sustentabilidade

No final do ano passado, a Mapfre deu início ao novo ciclo do Plano de Sustentabilidade para o período 2022-2024. O documento traz as diretrizes e estratégias de atuação da companhia, ancoradas nos pilares ambiental, social e de governança. Os princípios devem ser colocados em prática em todas as áreas de atuação da companhia no relacionamento com colaboradores, clientes e segurados, fornecedores, distribuidores e investidores.

Dentre os compromissos globais com a sustentabilidade assumidos pelo Plano de Sustentabilidade estão:

– Alcançar a neutralidade de carbono em países estratégicos, entre eles o Brasil, até 2024;

– Promover a economia circular e a inclusão;

– Investir na transparência;

– Promover produtos e serviços com critérios ASG no portfólio do Grupo;

– Expandir o modelo de análise de subscrição considerando aspectos ASG;

– Garantir que até 2024, 90% do portfólio global de investimentos seja avaliado a partir de critérios ASG.

N.F.

Revista Apólice