MAPFRE divulga Relatório de Sustentabilidade

A MAPFRE divulgou hoje, 22 de junho, a edição 2022 do seu Relatório de Sustentabilidade. Produzido em linha com diretrizes internacionais, o documento apresenta, de forma clara e transparente, o desempenho da companhia de forma integrada às iniciativas ESG (do português: ambientais, sociais e de governança).

Além de dar transparência para as iniciativas ESG promovidas pela empresa, o relatório é um dos principais documentos de comunicação com os stakeholders, funcionando como uma ferramenta de divulgação de metas, resultados e indicadores ambientais, sociais e de governança.

Dentre os resultados ambientais atingidos pela seguradora no Brasil em 2022, estão a redução da pegada de carbono em 45%; redução do consumo de energia em 17%; substituição de 50% da frota para veículos híbridos e utilização de 77% do consumo elétrico com origem de fontes renováveis. Na área social, a companhia demonstrou seu compromisso com a equidade e a inclusão, atingindo 52% de promoções no ano. Além disso, ampliou a contratação de pessoas com deficiência, totalizando 5% da força de trabalho e desenvolveu cursos de formação em educação financeira para os colaboradores.

Já nos segmentos de governança e negócio, a MAPFRE realizou uma série de ações com foco na transparência para incrementar o conhecimento da companhia e seu marco ético. Durante o ano, realizou, ainda, uma análise diagnóstica para identificar os produtos com características sustentáveis em seu portfólio e consolidou o modelo de análise ESG para Grandes Riscos.

“Nossa estratégia de sustentabilidade está cada vez mais integrada ao modelo de negócio, o que nos permite enfrentar os grandes desafios globais, gerindo riscos e oportunidades ESG e, ao mesmo tempo, inovando no desenvolvimento de produtos e soluções de seguros, resseguros e serviços que beneficiam os clientes e, em conjunto, a sociedade como um todo”, afirma o CEO da companhia no Brasil, Fernando Pérez-Serrabona.

As ações da seguradora vão ao encontro da Estratégia Global de Sustentabilidade lançada no ano passado, e que resultou na criação do Plano de Sustentabilidade 2022-2024. O documento define o posicionamento estratégico da companhia em relação às questões ESG e de negócios para os próximos anos, contemplando os compromissos globais de sustentabilidade assumidos pela empresa, com foco nos grandes desafios enfrentados atualmente pelo mundo.

Dentre os compromissos globais com a sustentabilidade assumidos no Plano de Sustentabilidade estão alcançar a neutralidade de carbono em países estratégicos – entre eles o Brasil, até 2024 – promover a economia circular e a inclusão, investir na transparência, promover produtos e serviços com critérios ESG no portfólio do Grupo, expandir o modelo de análise de subscrição considerando aspectos ESG e garantir que até 2024, 90% do portfólio global de investimentos seja avaliado a partir de critérios ESG.

Fátima Lima

Em seu primeiro ano de implementação, o Plano de Sustentabilidade registrou índice de 99% de cumprimento dos objetivos e metas propostos para o período. “A companhia está empenhada em ampliar a adoção de práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, por meio de uma série de ações efetivas colocadas em prática. A sustentabilidade está no centro da nossa estratégia e estamos orgulhosos em alcançar um índice tão alto de cumprimento de nossos objetivos no primeiro ano de implementação do plano. Isso nos motiva a continuar avançando e aprimorando nossas práticas para construir um futuro mais sustentável no mercado de seguros”, comemora a diretora de Sustentabilidade da MAPFRE, Fátima Lima.

O relatório pode ser acessado neste link.