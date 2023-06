MAPFRE desenvolve programa de capacitação em seguro agro

A MAPFRE lançou um programa de capacitação em seguro agro para mais de 110 colaboradores de todo o país. O curso é ministrado em parceria com a Escola Agro, instituição especializada no ensino de agronegócio e conta com 7 módulos que abordam a cadeia produtiva de grãos, as especificidades das operações de seguros de agro, base de consultoria ao produtor rural, entre outros conteúdos técnicos.

O programa tem como objetivo aprofundar o conhecimento dos colaboradores da seguradora sobre o setor agropecuário e seus riscos ao capacitar os profissionais da companhia para que conheçam as necessidades deste mercado e estabeleçam um relacionamento mais próximo e assertivo com os produtores rurais.

A trilha de capacitação conta com uma variedade de recursos educacionais dividida em sete módulos, incluindo vídeo aulas gravadas e palestras ao vivo ministradas por especialistas de destaque no setor agropecuário. Essa abordagem multimodal proporciona aos participantes uma experiência completa e imersiva de aprendizado, permitindo que absorvam o conteúdo teórico e prático de forma dinâmica e interativa. A companhia tem a intenção de formar novas turmas nos próximos meses e expandir o programa para mais colaboradores, incluindo a participação de corretores parceiros.

Raphael Bauer

Na avaliação do diretor-geral comercial da MAPFRE, Raphael Bauer, a criação do programa surgiu da necessidade de entender as demandas e particularidades do produtor rural e de toda a cadeia de negócios, o que proporciona aos colaboradores da empresa uma dimensão amplificada dos riscos que envolvem a atividade do produtor, como clima, inflação, custos, câmbio, entre outras variáveis. “A iniciativa da MAPFRE reflete o compromisso da empresa em promover um atendimento diferenciado e de qualidade aos seus clientes do agronegócio. Através desse programa de capacitação, a seguradora reforça seu papel de parceira estratégica do produtor rural brasileiro, auxiliando o mercado na gestão de riscos”, afirma o executivo.

Jacqueline Izabel

“O lançamento deste programa é uma grande conquista e reflete o papel de liderança da MAPFRE no seguro rural. Somos uma empresa que acredita na educação como motor do desenvolvimento das pessoas e na geração de negócios. Queremos fortalecer o conhecimento de nossos colaboradores sobre o setor agropecuário, permitindo que eles ofereçam soluções cada vez mais assertivas a partir de um relacionamento qualificado com nossos clientes do setor”, afirma a diretora de Clientes e Desempenho Comercial da seguradora, Jacqueline Izabel.

“A parceria entre a Escola Agro e a MAPFRE é um marco importante para o nosso setor. Acreditamos que capacitar os profissionais da seguradora com nossos cursos é essencial para que eles compreendam o dia a dia do negócio, conheçam a realidade do produtor rural e possam oferecer soluções adequadas à necessidade. Transmitir corretamente ao produtor todos os detalhes para contar com a proteção de um seguro é fundamental para conquistarmos vendas assertivas. Por isso, estamos comprometidos em unir forças para formar profissionais que consigam atender bem o produtor rural, sempre de olho no sucesso de todos os envolvidos.”, comemora Adolfo Petry, sócio-fundador da Escola Agro.

Atualmente, a seguradora disponibiliza cobertura para mais de 70 tipos de culturas, pecuária e patrimônio de agricultores. Mesmo em momentos adversos que o segmento de seguros agro passou nas últimas safras, a companhia mostra solidez no crescimento dentro desse setor. Ano passado, a empresa registrou a inédita marca de R$1 bilhão em prêmios emitidos. Em 2023, entre os meses de janeiro a abril, já acumula R$ 411,4 milhões em prêmios, o que representa um aumento de 20,7% na comparação com igual período de 2022.

N.F.

Revista Apólice