MAG Seguros realiza primeira edição da Conexão MAG Mercado

Buscando ampliar as oportunidades de comercialização do seguro de vida individual no mercado brasileiro, a MAG Seguros realiza pela primeira vez a Conexão MAG Mercado, iniciativa que reunirá semanalmente corretores independentes de todo o país. A ação, que vai até 30 de agosto, conta com a participação de mais de 600 profissionais e tem o objetivo de capacitar os corretores em diversas frentes, a fim de possibilitá-los atuar no setor que mais cresce no mercado segurador – 9,5% no seguro de pessoas e 17,1% no seguro de vida individual, no Q1 deste ano, de acordo com dados da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida).

“Nossa ideia é capacitar os corretores inscritos em diversas frentes. Fazê-lo, por exemplo, avaliar e entender o cenário econômico do país, ajudá-lo na abordagem junto ao cliente e aprimorar suas técnicas para comercialização do seguro de vida individual. Acredito que seja a primeira vez que uma iniciativa tão profunda e organizada é realizada a fim de capacitar os profissionais para este segmento, de tão alto potencial de mercado”, destaca Waldemir Fiorio, superintendente de Negócios e Mercado da seguradora.

A abertura do Conexão MAG Mercado contou com uma palestra comandada por Cátia Tarabal, superintendente de Analytics, Pesquisa e Produtos. Como introdução à série de encontros, a convidada apresentou um pouco mais do contexto econômico do país, abordou sobre a demografia da sociedade brasileira e mostrou aos corretores de todos os ramos o potencial do mercado segurador, em especial do seguro de vida.

A iniciativa é 100% online e irá reconhecer os profissionais com a chancela da MAG Universidade, instituição que busca a formação continuada de colaboradores e corretores de seguros de vida e previdência parceiros, que têm à disposição um amplo portfólio de materiais e cursos voltados ao aprimoramento profissional.

N.F.

Revista Apólice