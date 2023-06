MAG Seguros adquire ações da TC

A MAG Seguros, seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, adquiriu na última quarta-feira, 14 de junho, ações da plataforma TC (Traders Club), marcando um importante movimento estratégico que fortalecerá a ampliação de sua atuação em novos canais digitais. A operação, no valor de R$ 10 milhões, corresponde a uma aquisição de 2,32% das ações da plataforma e estabelece a possibilidade da criação de uma joint-venture entre as empresas.

Com a parceria, a seguradora terá a oportunidade de expandir seu alcance junto a uma nova base de clientes, levando proteção financeira para as famílias brasileiras também no segmento digital, ambiente já bastante explorado pela nova parceira, o que contribuiu para a realização da operação.

Essa iniciativa reforça a atuação da MAG Seguros na busca por novos horizontes e oportunidades para proteger cada vez mais vidas no mercado brasileiro. A companhia reafirma seu compromisso com parceiros, colaboradores e princípios fundamentais de confiança, parceria e respeito mútuo. A aquisição é um marco estratégico para a companhia, que reafirma sua solidez no mercado e o compromisso com a proteção financeira e o desenvolvimento digital.

