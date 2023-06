Liberty Seguros disponibiliza sexta edição da Academia Digital

Com o intuito de engajar e capacitar cada vez mais os corretores a crescerem por meio do digital, a Liberty Seguros anunciou o lançamento da sexta edição da Academia Digital, treinamento promovido anualmente pela companhia. Com início no dia 22 de maio, o programa terá duração de três semanas.

Criada em 2018 para ensinar os corretores a ofertar seguros nas mídias sociais, a Academia Digital impactou mais de 2.700 parceiros até a quinta edição, que aconteceu em 2022. Para a temporada de 2023, a seguradora apresentará 10 vídeo-aulas com diversas técnicas e ferramentas para automatizar as tarefas dos corretores, como qualificação de leads, nutrição de contatos, segmentação de público, envio de emails e mensagens no WhatsApp, agendamento de posts nas redes sociais, entre outros.

Com a estratégia, a companhia acredita que os corretores podem aumentar a eficiência das operações, economizando tempo e recursos valiosos para, assim, poderem se concentrar em atendimentos mais personalizados e com maior qualidade a todos os clientes.

“A Academia Digital é um grande orgulho para a Liberty”, reflete o vice-presidente Comercial da empresa, Marcos Machini. “A cada ano que passa vemos como o engajamento e a participação dos corretores aumenta e isso é muito gratificante, porque demonstra o quanto nossos parceiros querem crescer junto à companhia e expandir suas carteiras de clientes”, ressalta o executivo. “Estamos tendo resultados incríveis desde o lançamento desse projeto em 2018 e continuaremos trabalhando para garantir cada vez mais desenvolvimento para nossos corretores parceiros”, conclui.

Os corretores interessados em participar da sexta temporada da Academia Digital e conferir os conteúdos das edições passadas devem acessar a plataforma de treinamentos, presente no Meu Espaço Corretor, no site institucional da companhia.

N.F.

