Liberty Seguros ajuda população afetada pelas chuvas no RS

A Liberty Seguros tem trabalhado com ações emergenciais para dar suporte às necessidades urgentes da população afetada pelas fortes chuvas decorrentes de um ciclone no Rio Grande do Sul. Até ontem, 29 de junho, a seguradora atendeu aproximadamente 180 sinistros de alagamento e vendaval, sendo 108 de automóvel e 72 de vendavais que atingiram residências e empresas, ocorridos na Grande Porto Alegre.

Entre as medidas adotadas nos últimos dias, a companhia mobilizou equipes de vistoria para atuar com prioridade nos casos de enchentes. A equipe avalia e direciona os veículos impactados a uma oficina, reduzindo o esforço do segurado. Posteriormente, captura as imagens e dados necessários para determinar o tipo de perda e definição do sinistro. Esse processo traz mais agilidade e conveniência para o segurado.

A atuação na região gaúcha é um exemplo do esforço constante da Liberty em monitorar atentamente diversas áreas de risco no Brasil, como aconteceu, por exemplo, nos casos das chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo em fevereiro deste ano e na Região Serrana do Rio de Janeiro em 2022. Também no Rio Grande do Sul, a companhia agiu rapidamente para apoiar toda a população afetada pelas consequências advindas do ciclone.

“Lamentamos o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul nas últimas semanas e nos solidarizamos com as populações de todas as cidades que estão sofrendo com as consequências dos eventos climáticos”, afirma o diretor de Sinistros da seguradora, Marcio Probst. “Faremos tudo o que for possível para atender e dar todo o apoio às pessoas que estão sofrendo com esses desastres. Esse é nosso papel”, completa o executivo.

Para auxiliar os segurados neste momento, qualquer situação de emergência pode ser informada por meio dos canais oficiais da empresa no WhatsApp e telefone, via assistência 24 horas e SAC.

Contatos Liberty Seguros:

WhatsApp – (11) 3206 1414

Assistência 24h – 0800 701 4120

SAC – 0800 726 1981

