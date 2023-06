Liberty promove encontro com corretores em Blumenau

A Liberty Seguros realizou na última quinta-feira, dia 22 de junho, um encontro com corretores do Vale do Itajaí. O evento, promovido na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, teve como tema as perspectivas para o mercado segurador e contou com a presença da CEO da seguradora, Patricia Chacon. Na ocasião, além do trabalho da companhia para capacitar e reconhecer os parceiros, a executiva abordou o recente anúncio da compra das operações da empresa pela HDI, processo que ainda está sujeito a aprovação regulatória.

Atuar com proximidade e desenvolver os corretores são compromissos centrais da empresa há anos. Um dos exemplos desse trabalho foi a criação do Conselho de Corretores, em 2015. O projeto faz parte do Programa Cresça com a Liberty, campanha integrada da seguradora para capacitar e reconhecer os profissionais, e reúne líderes da companhia e parceiros para sessões de co-criação, a fim de criar soluções para o mercado segurador e identificar oportunidades de inovação para os negócios. Com o Conselho, a companhia já desenvolveu importantes projetos, como a criação da marca Aliro, a plataforma de treinamento e o novo portal para corretores.

Para a Liberty, os corretores são muito mais que canais de vendas e de relacionamento. São, acima de tudo, grandes parceiros de negócios, fundamentais para a operação. Por isso, a companhia trabalha fortemente para encontrar novas formas de fortalecer a parceria por meio de produtos competitivos e ferramentas digitais. Outra parte do trabalho consiste em campanhas de incentivo, que premiam os profissionais que mais se destacam nas vendas de seguros, e treinamentos em diversas frentes de atuação da empresa, que são conduzidos regularmente.

“Estamos muito otimistas em relação ao que está por vir nos próximos meses, tanto em relação à Liberty, quanto ao mercado segurador”, destaca Patricia. “Esse encontro em Blumenau faz parte da nossa agenda de aumentar a proximidade com os corretores parceiros em todo o Brasil, para que possamos continuar a ouvi-los e manter a tradição do trabalho em conjunto, que sempre fez parte do nosso DNA”, conclui a executiva.

N.F.

