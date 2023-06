Liberty lança ferramenta para corretores venderem seguro de vida

A Liberty Seguros anunciou, como parte dos programas Cresça com o Digital e Cresça com o Vida, o lançamento da solução digital Oportunidade de Negócios Vida, criada para alavancar as vendas dos corretores parceiros no segmento. A ferramenta, desenvolvida com base em análise avançada de dados, opera por meio do cruzamento de perfis com potencial de compra de produtos de Vida e os apresenta na base de clientes dos corretores, no Meu Espaço Corretor, portal da companhia para corretores.

O lançamento da solução faz parte do compromisso da seguradora em inovar e utilizar a tecnologia para alavancar o crescimento dos corretores. Ela permite que os clientes adquiram proteções por meio da mesma fonte, ou seja, diversos serviços podem ser negociados de uma só vez com o mesmo corretor.

“A ferramenta Oportunidade de Negócios Vida é mais uma opção que estamos disponibilizando para nossos parceiros aumentarem as vendas e pontuarem nas campanhas de incentivo da empresa”, explica o diretor de Seguros de Pessoas da Liberty Seguros, Alexandre Vicente. “Nosso objetivo é levar a experiência dos corretores a um novo patamar. Quanto mais utilizada for a ferramenta, mais oportunidades serão criadas”, completa.

Revista Apólice