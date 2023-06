IRB (Re) ressignifica a marca e apresenta nova identidade visual

Visando ser uma empresa mais leve e eficiente, o IRB Brasil RE agora é IRB (Re). Apresentada hoje, 01 de junho, pela companhia, a releitura da marca coincide com a inauguração da nova sede, no Ventura Corporate Towers, no centro do Rio de Janeiro. O projeto gráfico, baseado em logo tipográfica, traduz o momento de transformação do ressegurador.

“Estamos reescrevendo o futuro. Essa marca sintetiza a evolução do IRB: uma empresa cada vez mais ágil, que se comunica melhor e, sobretudo, valoriza as pessoas e o conhecimento. Temos uma equipe capacitada, que conhece o negócio e faz a diferença. E, agora, com a nova sede, temos um ambiente moderno, mais aberto, que favorece a integração, a troca de conhecimento entre as áreas e a proximidade com os clientes e parceiros de negócios”, afirma Marcos Falcão, CEO da companhia.

‘Marca que fala’

A nova marca, desenvolvida após meses de imersão, entrevistas com stakeholders e análises de contexto, tem como pilar estratégico o conhecimento. “Construímos um conhecimento único sobre resseguros no Brasil, que pode contribuir muito para o desenvolvimento da sociedade. Estamos transformando uma marca sóbria em uma marca comunicativa, que fala. Que sente a necessidade de participar, de se relacionar com todos os seus públicos, realçando seu papel de marca protetora”, explica Daniele Sibucs, gerente de Marketing da empresa.

Desenvolvida pela Tátil Design, empresa de branding e design, o logo ‘IRB (Re)’ fala pela companhia. Cada letra tem significados, conforme explica a consultoria, que reescrevem o futuro do ressegurador. A marca protetora é representada pelo próprio signo dos parênteses, que tem o significado visual de conter, acolher, proteger, cuidar e falar. Explicam que o IRB (Re) é uma companhia de resseguros e o que isto significa.

“Para expressar esse novo momento, identificamos e evoluímos as propriedades expressivas da marca. Um nome que se renova para mostrar sua disposição ao diálogo, seu olhar para o futuro. Uma marca que se torna parte da própria conversa. Um sistema de identidade capaz de comunicar todos esses significados em cada ponto de relacionamento, ajudando a construir a imagem de uma marca coletiva, diversa, que articula a sua inteligência para renovar o resseguro no Brasil”, Ricardo Bezerra, Chief Creative Officer da Tátil Design.

Foco no Brasil

Olhando para frente, a companhia definiu como estratégia de negócios intensificar seu foco no mercado nacional, reforçando diferenciais competitivos como o conhecimento, corpo técnico, capilaridade e capacidade financeira. A meta é emitir 80% dos prêmios no Brasil e completar o portfólio, prioritariamente, com operações na América Latina (15%) e em outros mercados (5%).

N.F.

Revista Apólice