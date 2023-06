Insurtech Brasil 2023: Tecnologia ajuda na transformação do corretor de seguros

Insurtech Brasil 2023 (EXCLUSIVO) – No Insurtech Brasil 2023, que acontece hoje, 06 de junho, em São Paulo, um dos temas abordados no evento foi a mudança na atuação do corretor de seguros. Emir Zanatto, CEO da TEx, mediou o painel ”A transformação digital do corretor: Ferramentas que ajudam o corretor a ter relevância no mundo digital”, que reuniu especialistas do setor para comentar sobre a importância dos sistemas oferecidos pelas seguradoras e como elas ajudam na atuação desses profissionais.

Falando sobre a SUTHUB, Marcos Watanabe, CTO da infratech, a empresa procura agregar a análise automática de avaliação do cliente para tornar a jornada dos corretores mais simples. ”Nós agregamos esses serviços em uma única plataforma para coletar informações, partindo do princípio de que já colocamos o comprador em contato com a ponta: o corretor. A jornada do cliente tem muito a ver com o produto que nós oferecemos, pois modernizando esse atendimento nós entregamos valor e geramos maior desejo pelo seguro”.

O executivo afirmou que o mais complicado é analisar dados dentro das financeiras, para entender o melhor momento para ofertar produtos. ”As pessoas não acordam com vontade de contratar um seguro. É necessário que haja um momento, ou que alguma tragédia aconteça, para que alguém contrate uma apólice. Ao interpretar de maneira correta essas informações do comportamento do cliente, há um maior nível de assertividade na venda”.

Gustavo Croitor, CDO da Alper Seguros, comentou sobre como a empresa está implementando novas inovações e buscando novas parcerias para distribuir seguros. ”Vamos lançar um e-commerce de seguros no modelo B2B2C e, com isso, queremos proporcionar uma experiência diferenciada para os nossos parceiros e clientes. Temos o cuidado de entender que o seguro, e o sucesso de um produto, deve ser totalmente baseado no comportamento humano ”.

Segundo o executivo, a empresa está na fase de implementar Inteligência Artificial em processos internos para depois oferecer aos clientes seguros que contem com essa tecnologia ”Dessa forma, nós entendemos que não há prejuízo para a companhia e conseguimos nos adaptar aos poucos, o que acaba não impactando na boa experiência do segurado. A inteligência de dados e de mídia pode ser uma grande abertura para o setor olhar com mais critério para os produtos e serviços oferecidos. Já estamos passando por uma transformação digital muito robusta, e quem ganha com isso é o cliente, que conta com um seguro mais completo, eficiente e transparente”.

Marcelo Flores, Business Director no GFT Group, reforçou que os corretores e seguradoras devem estar próximos do cliente para ter uma maior assertividade na distribuição. ”O mercado financeiro pode contribuir para que os corretores, que são a ponta da interface com cliente, consigam expandir a carteira de produtos e de segurados”.

Para Flores, um grande desafio do setor é fazer com que o ecossistema de seguros disponibilizado pelas seguradoras seja simplificada, ajudando o corretor a entender o contexto de vida de cada cliente. ”As seguradoras estão em um ciclo de informações e inovações mais avançado, pois são empresas maiores. Entretanto, caso a análise de dados não seja realizada de maneira correta, a forma com que aquilo é oferecido nas ferramentas digitais acaba não sendo efetiva no sentido de efetuar a venda do seguro. Os corretores vão precisar se reinventar para entender como as futuras gerações vão se comportar, mas a necessidade das pessoas se sentirem mais seguras vai existir sempre”.

Nicole Fraga

Revista Apólice