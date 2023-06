Insurtech Brasil 2023: Nova gestão da Susep está aberta ao diálogo

Insurtech Brasil 2023 (EXCLUSIVO) – Acontece hoje, 06 de junho, o Insurtech Brasil 2023. O evento reúne, entre patrocinadores e participantes, seguradoras, insurtechs, provedores de tecnologia, consultorias, advogados focados no mercado, distribuidores, varejistas e big techs. O principal objetivo da feira é debater as inovações do mercado de seguros através de diversos painéis com especialistas do setor.

Na abertura da convenção, o novo superintendente da Susep (Superintendência de Seguros Privados), Alessandro Octaviani, falou sobre o momento de mudanças na entidade e a visão da nova gestão sobre a importância das insurtechs para o desenvolvimento do mercado de seguros. Na sua apresentação, Octaviani comentou quais ações de inovação tecnológica a autarquia vem adotando. ”O Brasil é uma potência de tecnologia. Nós, da Susep, temos que impulsionar o país para que ele possa evoluir tanto na regulamentação, quanto na inovação, o que irá ajudar a expandir o setor de seguros”.

Octaviani comentou também sobre os desafios de normatização do mercado para cruzar a inovação com as necessidades da sociedade e do segmento. Um deles é a transição ecológica para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. ”As insurtechs são capazes de solucionar as demandas do setor e suprir as necessidades do novo consumidor, que está mais moderno e conectado. A tecnologia pode ajudar a conquistar cada vez mais segurados, que muitas vezes não entendem como funciona uma apólice e as mídias digitais são nossas aliadas para espalhar a cultura do seguro”.

Além disso, o superintendente entende que a Susep pode ajudar, juntamente com o Governo, na expansão do setor e na maior conscientização da população sobre a importância do seguro. ”Vamos olhar para a busca de soluções junto ao mercado privado para que a indústria de seguros possa crescer de maneira sustentável”.

Octaviani reforçou também o grande potencial de maior acessibilidade ao seguro do Brasil. ”Somos capazes de alcançar em grande escala o acesso à garantias securitárias para grande parte da população. A cada grande sinistro que atinge a nossa sociedade, como a tragédia que aconteceu no Litoral Norte de São Paulo nesse ano, temos a sensação de que a nossa indústria poderia ter feito algo para ajudar essas pessoas se a cultura do seguro fosse mais implementada no país. Nosso desafio é aumentar o acesso aos nossos produtos, mas com qualidade”.

O superintendente ressaltou que a entidade irá focar em promover um ciclo estratégico, fazendo com que novos players entrem no mercado de seguros para suprir as necessidades do segurado e resolver os obstáculos da expansão do setor. ”Temos que reformar o segmento mirando em grande conquistas. Nós temos que ajudar a construir a infraestrutura institucional para que as insurtechs, healthtechs e outras empresas forneçam soluções que atendam os brasileiros”.

Sobre a reconfiguração do Sandbox Regulatório, Octaviani disse que é de extrema importância que as novas organizações do setor coletem e analisem dados para buscar parceiros, o que pode conectar empresas que estão promovendo soluções inovadoras. ”Como um órgão regulador, precisamos abrir canais de diálogos para que possamos fortalecer parcerias. Saibam que a Susep é uma dessas parceiras das empresas que desejam nos ajudar a transformar o setor”.

Nicole Fraga

Revista Apólice