Insurtech Brasil 2023: Inteligência Artificial Generativa impulsiona inovação no setor

Insurtech Brasil 2023 (EXCLUSIVO): Aconteceu hoje, 06 de junho, a sexta edição do Insurtech Brasil. Para falar sobre a Inteligência Artificial Generativa e seus impactos no mercado de seguros, o evento reuniu especialistas para debater os benefícios e desafios que essa tecnologia trouxe para o setor. Igor Di Beo, VP da HDI Seguros, conversou com André Fichel, CTO da Akad Seguros; Daniel Calero, digital business developement manager da Tivit; e Mariana Santana, gerente de Estratégia, Inovação e Inteligência de Mercado da BB Seguros.

Para Calero, a Inteligência Artificial Generativa veio ajudar para criar conteúdos através do volume de dados e automatizar processos, identificando riscos e fornecendo insights em tempo real para evitar sinistros. ”Temos apoiado empresas em diversos segmentos através dessa ferramenta, gerando uma hipersonalização do atendimento e uma melhor experiência do cliente. As companhias do mercado de seguros lidam com muito dados, mas geralmente com uma base desestruturada. Queremos apoiar essas organizações a conhecer cada cliente como indivíduo através dessa tecnologia”.

Segundo Fichel, a Inteligência Artificial Generativa está conectada ao Machine Learning, e ajuda as companhias do mercado de seguros entenderem o comportamento do cliente e como as informações foram distribuídas. ”Aqui na Akad, desde o início do Chat GPT começamos a mergulhar em conteúdos para entender melhor esse tipo de tecnologia. Estamos produzindo uma ferramenta no WhatsApp que funciona como um chatbot, que transcreve áudios em qualquer idioma para responder qualquer dúvida do corretor, oferecendo cotações e diversos serviços. Fizemos isso pensando no corretor e em qual canal ele prefere se comunicar”.

De acordo com um estudo realizado pela Bloomberg Intelligence, que fornece dados e informações sobre diferentes indústrias e mercados globais, IAs Generativas terão um mercado de US$ 1,3 trilhão até o ano de 2032. Fichel ressalta que, com esse potencial de mercado, é necessário ter uma preocupação com questões de ética e privacidade dos dados. ”Mesmo com as facilidades trazidas por essa ferramenta, os corretores de seguros continuaram exercendo um papel fundamental, o que vai mudar é apenas a maneira que ele atua”.

Para Mariana, a Inteligência Artificial Generativa traz a possibilidade de gerar insights de tomadas de decisão. ”É importante que o mercado de seguros esteja disposto a estar no centro desse ecossistema. Sabemos que temos o potencial para estar na vanguarda dessa inovação. Aqui na BB Seguros, lançamos uma plataforma de soluções para o produtor rural, por exemplo. Com essa tecnologia, haverá a possibilidade de ter um maior cuidado no momento da comunicação do sinistro, que é um momento delicado para o cliente”.

A executiva reforçou que a Inteligência Artificial Generativa abrirá horizontes para todo o setor e pode ajudar a desenvolver até mesmo produtos e serviços, realizando uma análise avançada de dados e entendendo melhor as demandas dos clientes. ”Essa tecnologia já faz parte da nossa realidade, basta nos adaptarmos e entendermos como promover mais eficiência ao atender clientes, corretores e todos os agentes do mercado. Além disso, ela pode auxiliar na identificação de fraudes, o que evita prejuízos financeiros no setor”.

Nicole Fraga

Revista Apólice