Insurtech Brasil 2023: Agilidade e assertividade no atendimento são diferenciais

Insurtech Brasil 2023 (EXCLUSIVO): No Insurtech Brasil 2023, que acontece hoje, 06 de junho, em São Paulo, inovação. e tecnologia são as palavras de ordem. No painel ”Oportunidades e Desafios da Venda Self Service e do atendimento automatizado, IA e novas tendências”, especialistas do mercado comentaram sobre a importância da agilidade no atendimento ao cliente e da assertividade da oferta.

Ricardo Nishimura, conselheiro consultivo da Rini, afirma que o cliente mudou os seus hábitos e, para atender às suas expectativas, o mercado de seguros deve procurar estar conectado à transformação digital. ”A expectativa do consumidor é obter a resposta para o seu problema em menos de cinco minutos, tanto no pré quanto no pós venda. As pessoas estão dispostas a pagar mais por um serviço de qualidade. E apesar do avanço tecnológico, o nosso setor tem muito a aprender. Acredito que, com a continuação da modernização da regulamentação, o segmento será capaz de desenvolver cada vez mais soluções que estejam alinhadas aos avanços tecnológicos”.

Segundo Márcia Camacho, diretora de Seguros da Minuto Seguros, a corretora vem implementando soluções para oferecer mais agilidade e assertividade ao cliente. ”A rapidez é fundamental, mas é preciso oferecer um seguro que faça sentido para o consumidor. Hoje atingimos uma marca de 90% de renovação de apólices, e esse sucesso passa justamente por uma boa resolução e empatia pelo consumidor. A Inteligência Artificial, além de ajudar o setor a avançar na precificação do risco e identificar fraudes, nos ajuda a ter um maior controle da gestão dos processos, o que gerou um grande ganho para a nossa operação.

Sobre a venda self service, Márcia afirma que, apesar do consumidor poder contratar o seguro online, ele deseja ter um atendimento humanizado para caso precise de ajuda. ”70% dos nossos clientes contratam o seguro pela primeira vez. Precisamos da inteligência da oferta, com o uso de tecnologia escalada, para conquistar o consumidor desde o momento do primeiro atendimento. A pandemia, apesar das dificuldades, serviu para fazer com que o nosso setor acordasse para a transformação digital, e o nosso papel como corretora é estar conectada a essa realidade”

Para Ronald Bragarby, Regional Director LATAM da CM.com, as seguradoras têm que trabalhar para oferecer uma comunicação transparente e rápida através de todos os seus canais, para que o cliente escolha qual a melhor forma para ele entrar em contato com a empresa. ”Com uma estratégia ominichannel, a jornada dos segurados e dos parceiros de cada companhia fica mais fluída. Muitas empresas estão investindo nesse modelo, mas acredito que poucas têm tido sucesso. O Brasil é um grande polo de tecnologia, basta olharmos para o mercado nacional e fornecer ferramentas que façam sentido, principalmente para o cliente”.

O executivo reforça que, pela sociedade estar conectada, ter um atendimento mais personalizável visou requisito básico para gerar oportunidades de negócios. ”Com isso, você acaba economizando tempo e oferecendo um produto que faça sentido com o que o cliente está procurando. Isso gera um maior engajamento de leads e ajuda na conversão de vendas, aumentando a eficiência operacional e a capacidade de proporcionar uma experiência diferenciada para cada segurado”.

Nicole Fraga

Revista Apólice