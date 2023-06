Icatu investe em videocast para se aproximar de corretores

Com o objetivo de estar cada vez mais próxima do dia a dia dos seus parceiros, a Icatu está investindo em seus canais de comunicação com os corretores. A novidade mais recente é o lançamento do IcatuCast – Corretor que Inspira, videocast sobre planejamento e proteção financeira.

O novo canal chega na esteira de diversas ações da Icatu para uma maior aproximação com os corretores, com intuito de marcar presença em canais em que eles já estão e que utilizam com frequência.

“O corretor é um parceiro essencial para ampliarmos o impacto social da proteção e planejamento financeiro, principalmente pensando na combinação de seguro de vida e previdência privada. No caso do nosso mercado, temos um grande desafio: diferentemente de um produto de bem de consumo, que as pessoas escolhem com facilidade, o seguro de vida ou a própria previdência privada precisam de uma venda consultiva, que, neste caso, é o corretor. Por isso, ampliar a comunicação com os corretores é uma forma de nos aproximarmos cada vez mais deles, facilitando a sua jornada e entendendo as suas necessidades na relação com a seguradora e o cliente final”, afirma Alexandre Vilardi, vice-presidente Corporativo da companhia.

IcatuCast

No último mês, essa relação de proximidade ganhou um novo capítulo com o lançamento do primeiro episódio do IcatuCast, videcast disponibilizado no Spotify e no canal do Youtube da seguradora. O episódio de estreia contou com a participação do vice-presidente Corporativo da companhia, Alexandre Vilardi, que abordou o propósito da Icatu no mercado segurador e o papel fundamental da força de vendas. O segundo episódio, publicado no dia 01 de junho, traz o vice-presidente Corporativo da Icatu e presidente da Rio Grande Seguros e Previdência, Cesar Saut, discutindo o tema “Qual a importância do seguro de vida e o seu impacto na sociedade?”.

“Os corretores são parceiros essenciais nessa jornada intensa de estímulo à proteção e o planejamento financeiro. É por este motivo que seguimos trabalhando para ir até onde eles estão, criando novas pontes em canais que eles já frequentam e procuram. Por este motivo lançamos agora o videocast, com conteúdos valiosos que auxiliarão na sua força de venda. Nosso propósito é democratizar cada vez mais o acesso a soluções de proteção e planejamento financeiro e isso, sem dúvida alguma, começa pela informação”, afirma Cinthia Kato, diretora de Marketing e Canais da seguradora.

Investimento em capacitação

A Icatu tem feito ainda diversos investimentos no Educatu, plataforma de treinamento e capacitação online com mais de 60 cursos presenciais e ao vivo, totalmente gratuitos. Recentemente, a plataforma recebeu diversas melhorias, entre elas experiências gamificadas, rankings, premiações e o desenvolvimento e infraestrutura em nuvem, que garantem uma plataforma robusta e estável.

