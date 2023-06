Genildo Lins assume nova diretoria na CNseg

A CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) remodelou o quadro diretor e agora passa a contar com a mais nova Diretoria de Assuntos Corporativos e Relações Institucionais e Sindicais (DICOR), sob a titularidade de Genildo Lins. A DICOR será responsável pelo relacionamento com o Poder Executivo e os Sindicatos, bem como pelas atividades financeiras e administrativas da entidade.

Lins acumula passagens por vários cargos públicos relevantes, entre os quais: secretário-executivo do Ministério das Comunicações, secretário de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, secretário de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações e chefe de gabinete do Ministro do Planejamento. Além disso, o executivo também atuou como presidente do Conselho de Administração da GEAP Saúde.

Genildo Lins ainda foi conselheiro de administração de diversas empresas, entre elas: Empresa de Correios e Telégrafos, BNDES, BB Seguridade SS, Telebrás AS, Dataprev e Alcântara Cyclone Space – ACS.

N.F.

Revista Apólice