Generali lança ‘Esporte Seguro’ para proteger atletas

Em busca de saúde, autoestima ou realização de sonhos, o Brasil tem visto o número de atletas crescer significativamente nos últimos anos. Dois exemplos são o karatê e o kickboxing, que atraem, de acordo com a Confederação Brasileira de Karatê e a Confederação Brasileira de KickBoxing, em torno de 1,2 milhão de praticantes em todo o país.

Quem decide seguir uma carreira como atleta tem que ter cuidados extras com a saúde, afinal, lesões podem interromper a trajetória e dificultar a prática do esporte. Pensando nisso, a Generali Brasil, em parceira com o consultor esportivo Alfredo Apicella, desenvolveu o Esporte Seguro, um produto focado nas necessidades dos atletas e que será ofertado por meio de parcerias com confederações esportivas.

O objetivo é promover qualidade de vida e proteger os atletas em todo o Brasil. O seguro é essencial para esse público, isso porque a prática esportiva envolve riscos e imprevistos que podem afetar diretamente a carreira dos atletas. Assim, o seguro torna-se um investimento importante para garantir a tranquilidade durante treinos e competições.

Segundo Stefano Convertino, diretor da Generali Brasil, as coberturas focadas nas atividades esportivas fornecem a tranquilidade financeira e a proteção para os atletas se dedicarem apenas no que importa: a competição. “Existem várias razões pelas quais um atleta deve considerar a contratação de um seguro contra acidentes. Caso um praticante venha a se machucar durante uma competição, é um produto que ajuda a cobrir as despesas médicas, por exemplo. Em alguns casos, a participação em eventos esportivos pode exigir a apresentação de comprovante de seguro contra acidentes, inclusive”, diz o executivo.

O Esporte Seguro tem 4 tipos de planos (ouro, prata e bronze e base), adaptados a cada necessidade, que contemplam diversas coberturas, desde o auxílio medicamento e diária de internação hospitalar para acidentes em treinos e competições, ao seguro de vida ou invalidez permanente por acidente.

Apicella conta que “a iniciativa já é válida para modalidades como karatê e kickboxing, mas pode se adequar para outros esportes. Para aderir às coberturas do produto, o atleta precisa fazer parte de uma confederação que já tenha contrato firmado com a Generali”.

Esportistas interessados em aderir podem ter mais informações neste link.

Generali Brasil no Campeonato Sul-Americano de Karatê 2023

Para marcar o compromisso da Generali Brasil com os esportes e atletas, Stefano Convertino e Alfredo Apicella estiveram presentes no Campeonato Sul-Americano de Karatê 2023, organizado pela Confederação Brasileira de Karatê, que aconteceu no dia 26/04, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo.

A ocasião foi uma oportunidade para a seguradora se aproximar de centenas de atletas, além de celebrar o lançamento do novo produto, que já começou a ser comercializado.

