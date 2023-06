Generali Brasil é eleita uma das 20 empresas mais inovadoras do país

A Generali Brasil anunciou que foi eleita uma das vencedoras do prêmio Innovative Workplaces, concedido pelo MIT Tech Review. A seguradora recebeu esse reconhecimento por sua constante dedicação em construir um ambiente propício à inovação e se destacou entre as 20 empresas mais bem avaliadas em 2023.

A cerimônia de premiação aconteceu ontem, 29 de junho, no Teatro Unimed, em São Paulo, e contou com a presença dos diretores de TI e Operações, Alexandre Muniz; Comercial & Marketing, Claudia Lopes; e da área de Generali Employee Benefits (GEB), Stefano Convertino.

O Innovative Workplace 2023 é um estudo realizado pela MIT Technology Review Brasil, a plataforma de conteúdo do renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e a maior publicação do segmento no mundo. A lista destaca as 20 empresas mais inovadoras do Brasil.

Para chegar a esse resultado, as empresas foram agrupadas e avaliadas sob quatro perspectivas diferentes: gestão, marketing, processos e produtos. Além disso, foram conduzidas entrevistas com colaboradores de cada empresa. Mais de mil companhias de todos os tamanhos e setores, desde startups até multinacionais, se inscreveram para participar do ranking.

Muniz recebeu o prêmio no palco. “A Generali se orgulha de conquistar este reconhecimento tão concorrido pelo segundo ano consecutivo, sendo poucas as seguradoras no ranking. A conquista só foi possível graças a uma equipe comprometida com a otimização e inovação de processos”, disse.

“Nosso objetivo é fomentar a cultura de inovação no ambiente corporativo do Brasil. Buscamos promover o amadurecimento do uso da tecnologia, premiando as boas práticas e fornecendo relatórios com sugestões para aprimoramento”, destaca André Miceli, CEO da MIT Technology Review e coordenador da pesquisa.

Nos últimos 12 meses, a Generali Brasil desenvolveu e implementou uma série de processos para otimizar áreas estratégicas da empresa. Entre elas, destacam-se iniciativas de automação digital, unificando e otimizando sistemas internos. A companhia também se dedicou à diversificação de produtos e serviços, sempre visando fortalecer seu portfólio e facilitar a contratação, além de desenvolver novidades com pegada sustentável.

N.F.

