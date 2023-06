Generali adquire Liberty na Espanha, Portugal, Irlanda e Irlanda do Norte

O Grupo Generali chegou a um acordo com a Liberty Mutual para a compra da operação da Liberty Seguros na Espanha, Portugal, Irlanda e Irlanda do Norte.

A transação está totalmente alinhada com a estratégia “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, impulsionando o perfil de crescimento do Grupo, desenvolvendo o negócio de P&C e fortalecendo sua posição de liderança na Europa. Como resultado dessa transação, a seguradora alcançará a 4ª posição no mercado espanhol de P&C, enquanto consolida sua posição em Portugal, na 2ª posição. A companhia também entrará na Irlanda com uma participação de mercado entre as 10 primeiras, o que representa uma oportunidade para expandir ainda mais a presença europeia do Grupo em um mercado lucrativo e atraente.

Espera-se que a transação gere economias de escala adicionais em todo o Grupo Generali, graças à redução de custos, à otimização de TI, à venda cruzada de produtos da Generali e ao sólido histórico de integração de negócios da empresa. A aquisição das capacidades de distribuição digital da Liberty Seguros representa um passo relevante para a iniciativa estratégica do Grupo focada em canais diretos em vários países.

O preço total da transação é de 2,3 bilhões, incluindo todo o capital excedente, sujeito aos ajustes habituais de fechamento. O impacto estimado no Índice de Solvência Regulatória do Grupo Generali é de aproximadamente -9,7 pontos percentuais. A Liberty Seguros tem uma sólida posição de capital, com seu Índice de Solvência superior a 330% em 31 de dezembro de 2022.

Philippe Donnet, CEO do Grupo, comenta: “Graças à aquisição da Liberty Seguros, estamos acelerando a implementação de nossa “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, aproveitando uma oportunidade única que proporcionará um crescimento sustentável, fortalecerá nossa posição de liderança na Europa e impulsionará o crescimento de P&C. A Generali está adquirindo um negócio de seguros lucrativo em três mercados europeus em crescimento, com características muito atraentes, que criará um valor significativo a longo prazo para todas as partes interessadas”.

Jaime Anchústegui Melgarejo, CEO Internacional da seguradora, complementa: “Essa transação enfatiza o compromisso do Grupo com a Espanha e Portugal, ao mesmo tempo em que fortalece nossa presença na Europa, já que entramos na Irlanda com uma importante participação de mercado. A natureza complementar, lucrativa e diversificada do negócio também nos permitirá expandir nossa rede de agentes e corretores e adquirir novos conhecimentos operacionais no negócio direto”.

A Liberty Seguros é uma empresa focada principalmente em P&C, que se beneficia de um crescente negócio de automóveis e de um mix de produtos bem diversificado, com mais de 1,2 bilhão de Euros em prêmios em 2022, aproximadamente 1.700 funcionários e 5.600 intermediários nos três mercados. A atuação se dá por meio de agentes, canais diretos e corretores, assim como acordos de bancassurance e parcerias.

A empresa está bem estabelecida, com recursos de produtos personalizados implantados nos três países, também acrescenta experiência digital especializada, combinando com a iniciativa estratégica da Generali de desenvolver uma nova plataforma digital multicanal para vendas diretas de P&C no varejo, como parte do plano “Lifetime Partner 24: Driving Growth”. A iniciativa visa capitalizar os recursos desenvolvidos pela Generali para construir uma oferta totalmente digital no varejo de P&C, principalmente em automóveis, proporcionando uma interação perfeita com o cliente.

A Generali se torna um dos principais players no mercado de seguros espanhol após essa transação, que reforça a posição do Grupo em seguros de automóveis e residências. A aquisição também abre novos segmentos de clientes para oferecer soluções de multiprodutos, graças à gama mais ampla de produtos da companhia, e inclui os acordos bancassurance já desenhados no mercado local, melhorando ainda mais a abordagem multicanal da empresa. Espera-se que a rede ampliada de agentes e corretores da seguradora alcance mais de 7.000 intermediários, uma das maiores redes da Espanha.

Em Portugal, a transação fortalecerá as linhas de negócios de automóveis, residências e acidentes de trabalho da Generali, bem como impulsionará sua rede de distribuição. Essa combinação traz benefícios estratégicos adicionais à aquisição da Seguradoras Unidas e da AdvanceCare em 2020, a qual proporcionou ao Grupo se tornar o segundo maior participante no mercado português de P&C. Também se alinha com o relacionamento de distribuição de longo prazo firmado com o Grupo CTT (serviços postais portugueses) em 2022.

Na Irlanda, a Generali entra no mercado de varejo de P&C pela primeira vez com uma posição entre os dez maiores participantes do mercado, impulsionada por corretores e canais diretos em um mercado estável, lucrativo e em crescimento.

A aquisição está sujeita a aprovações regulatórias, conforme normalmente exigido para transações desse tipo. O Citigroup e o Credit Suisse atuaram como consultores financeiros e a Clifford Chance, a Morais Leitão e a Matheson atuaram como consultores jurídicos da transação.

