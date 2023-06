Gallagher Re Brasil anuncia novo líder da operação de contratos em resseguros

A corretora global de resseguros Gallagher Re anunciou hoje, 01 de junho, a nomeação de Daniel Veiga como CEO da Gallagher Re Brasil, responsável pela operação de contratos.

Com mais de 18 anos de experiência na indústria de resseguros, Veiga ingressa na companhia vindo do IRB Re Brasil, onde ocupou cargos executivos e técnicos durante 15 anos, liderando a estratégia e desenvolvimento de negócios das linhas de riscos Agrícolas, linhas financeiras, Garantia, Transportes e Aeronáutico.

Desde 2021, atuou como Chief Underwriting Officer para todas as linhas de negócios, com exceção do ramo de Vida: “Sinto-me honrado em ingressar na operação de contratos da empresa e entusiasmado com os desafios que terei pela frente, com o que podemos oferecer aos nossos clientes por meio de serviços integrados de consultoria de risco e capital, enquanto expandimos nosso alcance no mercado brasileiro”, comenta Veiga.

A nomeação de Veiga faz parte do plano de fortalecimento da corretora no Brasil, com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, que aposta no investimento estratégico em liderança. Ele trabalhará ao lado de Fernando Tilger, vice-presidente executivo da Gallagher Re, e em colaboração com Luiz Araripe, country manager das operações da Gallagher Corretora de Seguros e Resseguros Facultativo.

Veiga se reportará a Edson Wiggers, CEO da Gallagher Re América Latina e Caribe, que liderava a operação no Brasil, em colaboração com Tilger. “Estamos felizes em recebê-lo na empresa. Veiga é um líder altamente conceituado do setor, com conhecimento excepcional do mercado, além de paixão e dedicação em fornecer as melhores soluções para os clientes, atributos essenciais à medida que continuamos a investir e expandir nossos negócios”, comenta Wiggers.

“Veiga colaborará estreitamente com Tilger, ambos possuem sólido conhecimento técnico, relacionamento de longa data com os clientes e experiência comprovada em resseguro em todas as linhas de negócios. Compartilhando uma visão de excelência alinhada com foco no cliente e pautada na cultura de colaboração, a parceria entre eles reforçará a operação da Gallagher Re Brasil para fornecer soluções inovadoras e centradas nas necessidades dos clientes”, acrescenta Wiggers.

A chegada de Veiga à divisão da América Latina e Caribe segue a de Junaid Seria, contratado em fevereiro para liderar a área de Catastrophe Analytics, e de Carlos Gonzalez e Harry Titherley, que ingressaram como vice-presidente e diretor de divisão, respectivamente, no final de 2022.

N.F.

Revista Apólice