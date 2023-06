Gallagher Brasil investe na operação de Seguros Massificados para pessoa física

A Gallagher Brasil, por meio da WIM, empresa inserida ao Grupo em dezembro de 2022, com a aquisição da Interbrok de Seguros, realizou um investimento na operação de seguros massificados. A companhia estima que a carteira, que já conta com R$ 25 milhões de Prêmio e 10 mil clientes ativos, deva crescer 40% ao ano.

“Esta é uma grande oportunidade em um mercado que só cresce no Brasil. Nosso objetivo é oferecer para a pessoa física o nosso padrão, com atendimento personalizado e próximo dos nossos clientes”, comenta Carla Abrunhosa, vice-presidente executiva de Marketing da corretora. Dentre os segmentos que já atua, como Seguro Auto, Residencial, Equipamentos Portáteis, Fiança Locatícia, Vida, Viagem, Bike e Pet, a empresa também planeja oferecer outros produtos como Consórcio.

“Os clientes corporativos que buscavam seguro para suas empresas, sempre perguntavam sobre as coberturas para pessoa física, então este foi um movimento natural. Além disso, a Gallagher já tem experiência com esse tipo de público ao redor do mundo oferecendo um serviço diferenciado não apenas na pessoa jurídica, mas também para pessoas físicas, o chamado consumer lines”, reforça Carla.

A corretora está no Brasil desde 2021, com escritórios do Rio de Janeiro, São Paulo, e recentemente, anunciou a sua nova estrutura em Belo Horizonte para atender o restante do país, sempre com foco em oferecer serviço especializado na indústria dos seus clientes como Agro, Energia, Construção e Infraestrutura, Mineração, Marine e Resseguros. Como Grupo, no Brasil a Gallagher administra cerca de R$ 1 bilhão em prêmios, conforme balanço no fechamento do ano de 2022. Para 2023, a previsão é ampliar, ao menos, 35% esse resultado.

N.F.

Revista Apólice