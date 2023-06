Focando em valorizar colaboradores, MAPFRE implementa retorno gradativo da licença maternidade e paternidade

EXCLUSIVO – Visando proporcionar um maior cuidado aos seus colaboradores e suas famílias, no mês passado a MAPFRE implementou novidades na licença maternidade e paternidade. Objetivo da companhia é oferecer uma volta ao trabalho mais tranquila para mães e pais com o retorno gradativo a empresa, permitindo, assim, uma melhor adaptação após a chegada do bebê. A iniciativa, válida também para casais homoafetivos ou que adotaram a criança, passa a complementar os já garantidos seis meses para mães e 20 dias para pais que a seguradora oferece por meio do Programa Empresa Cidadã.

Com a novidade, mães e pais contam com a jornada de trabalho reduzida e o home office estendido após o término da licença. Sendo assim, após o período oficial de afastamento, os funcionários terão a opção de trabalhar por cerca de um mês em jornada reduzida sem redução de salário ou benefícios. Já nos meses seguintes, poderão usufruir de mais dias trabalhando em casa, em um período que irá se estender, no total, em até um ano para mães e seis meses para pais.

Na licença maternidade, 30 dias antes da data prevista para o nascimento do bebê a colaboradora poderá trabalhar 100% no modelo home office. Após o retorno, ela consegue optar pelo modelo completo jornada reduzida + home office, somente a jornada reduzida ou apenas trabalhar de casa. No caso de férias seguidas da licença maternidade, o novo modelo começa após o retorno das férias.

Francisco Labourt, diretor geral de Recursos Humanos da MAPFRE, afirma que a iniciativa está alinhada com a visão de negócios humanista e o compromisso social da empresa. “Nossos funcionários receberam super bem a notícia, principalmente aqueles que já estavam de licença. Oferecer um modelo mais flexível ajuda a contribuir para uma melhor qualidade de vida, ainda mais nesse momento delicado que é a chegada de um bebê. Nossa missão é adotar ações que contribuam para o bem estar dos colaboradores dentro e fora da empresa, ajudando no desenvolvimento pessoal e profissional de cada um”.

Segundo o executivo, medidas como esta ajudam na atração e retenção de talentos, o que contribui para a montagem de uma equipe qualificada e alinhada aos propósitos da companhia. “Um dos legados da pandemia é a valorização, por parte dos colaboradores, de organizações que oferecem uma jornada mais flexível para que possam cuidar da sua saúde e aquilo que julgam importante. Qualquer ação que ajude a melhorar a rotina de cada funcionário vai impactar positivamente os negócios, por isso na MAPFRE entendemos ser tão importante esse retorno gradativo”.

Labourt também reforça que iniciativas que favoreçam a equidade de gênero ajudam a garantir a igualdade de oportunidades, promovendo a diversidade e inclusão no mercado de seguros. “Isso proporciona um ambiente de trabalho onde as pessoas podem ser elas mesmas. O nosso setor deve incorporar cada vez mais o conceito de diversidade e inclusão para que mais pessoas estejam protegidas pelo seguro, estando conectado à sociedade e disponibilizando melhores produtos e serviços para os clientes”.

