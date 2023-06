FF>>Seguros lança Seguro Garantia Judicial de Depósito Recursal

Ao completar um ano de atividade desde que lançou sua plataforma digital com foco no desenvolvimento de um portfólio de seguros no segmento de Varejo, a Fairfax Brasil (FF>>Seguros) anunciou o seu mais novo produto: o Seguro Garantia Judicial de Depósito Recursal.

O depósito recursal é uma obrigação prevista na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e é exclusiva da Justiça do Trabalho. O seguro garantia judicial em substituição ao depósito recursal visa garantir o pagamento de débitos reconhecidos em decisões proferidas por órgãos da Justiça do Trabalho, constituindo pressuposto de admissibilidade dos recursos. A garantia serve para preparo do competente recurso a ser distribuído ou substituição do valor do recurso depositado em dinheiro pelo tomador no âmbito da Justiça do Trabalho.

A exigência do depósito recursal é uma medida adotada pela Justiça do Trabalho para evitar que os empregadores usem os recursos processuais somente para postergar ou impedir uma execução.

Diante da decisão do empregador em apresentar um recurso trabalhista, o Poder Judiciário determina que ele faça um depósito financeiro para que seja dado prosseguimento à ação trabalhista. A medida visa assegurar que a sentença possa ser executada na hipótese de que ocorra a condenação do empregador. Assim, em vez de fazer o pagamento da garantia de juízo ou o depósito recursal em dinheiro, a parte interessada pode apresentar o seguro garantia trabalhista.

“O Seguro Garantia Judicial para Depósito Recursal é um produto que tem demanda no mercado brasileiro e certamente atrairá o interesse dos corretores de seguros. O seguro permite ao devedor manter o valor dos depósitos recursais em capital de giro da empresa enquanto continua dando andamento ao processo judicial”, afirma Eduardo Pitombeira, head de Canais Digitais de Varejo da Fairfax Brasil.

Para lançar o novo produto, a seguradora realizou no dia 25 de maio um webinar, que contou com a participação de mais de 350 corretores de seguros. Na oportunidade, os executivos da companhia apresentaram em detalhes o depósito recursal e a plataforma digital da FF Seguros. O Seguro Garantia Judicial para Depósito Recursal é um produto 100% digital, possui um custo benefício muito atrativo e foi projetado para simplificar a contratação pelos clientes.

Foco no Varejo

Reconhecida pelo mercado brasileiro como especialista na oferta de soluções diferenciadas na cobertura de seguros corporativos, a Fairfax Brasil definiu como plano estratégico operar no segmento de Varejo. Esse movimento foi decorrência do lançamento da sua plataforma digital multiprodutos de seguros com foco no varejo e desenvolvida exclusivamente para corretores de seguros e parceiros.

Lançada em maio de 2022, a plataforma já conta com mais de 2.500 corretores de seguros cadastrados, informa Pitombeira. Segundo ele, trata-se de um número expressivo de corretores listados que podem montar suas carteiras de clientes na própria plataforma digital, projetando a rentabilidade das operações, volume diário, semanal e mensal de vendas, simulador de ganho de comissões, campanhas promocionais, sistema de pontuação e prêmios.

“A meta é o Varejo ganhar a mesma relevância do Corporate da Fairfax, com a oferta de soluções inovadoras, por meio da plataforma digital e da força da rede de corretores. Queremos impactar positivamente o mercado, buscando transformar o modo como o segmento de varejo opera hoje, conectando performance, sustentabilidade e desenvolvimento humano lastreada nos valores da companhia”, acrescenta o executivo.

A carteira de produtos de Varejo da Fairfax conta com os seguintes produtos: Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (E&O) para os Médicos, Dentistas e Corretores de Seguros, RC Administradores e Diretores (D&O), Seguro de Riscos Diversos (RD) Equipamentos para obras do setor de Construção Civil e Seguro de Bike. Nos próximos meses, serão lançadas outras modalidades de Seguro Garantia Judicial.

